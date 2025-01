Cassano al vetriolo: "Leão giocatore farlocco". Ecco la risposta del giocatore

Ieri sera, lunedì 6 gennaio 2025, è andata in onda una nuova puntata di Viva el Fútbol, format streaming del trio Adani, Ventola e Cassano.

Discutendo della partita di Supercoppa italiana vinta dal Milan in rimonta contro l'Inter, Fantantonio ha detto la sua sul rossonero Rafael Leão. Come sempre, le parole dell'ex attaccante di Bari Vecchia sono state taglienti e poco accomodanti. Queste le sue parole.

Lo dico ora dopo che ha fatto una buona partita, a lungo andare se ne accorgerà pure Conceiçao che Leao è un giocatore farlocco, da 0-0, alla Martial. Né carne, né pesce. Non sa giocare con la squadra, non sa fare l'ultimo passaggio, non vede la porta, è poca roba.