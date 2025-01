Il Cagliari in questa sessione di calciomercato invernale potrebbe effettuare un colpo in entrata per quanto riguarda il reparto offensivo. Potrebbe fare il percorso inverso e lasciare l'isola invece Gianluca Lapadula. Ecco di seguito nomi accostati al Cagliari.

I nomi in lizza per l'attacco del Cagliari

Sono tre i nomi in lizza per l'attacco del Cagliari in questo calciomercato invernale. Si tratta di Kouamè, Brunori e Sanabria. Sull'ultimo giocatore però il Marsiglia di De Zerbi sembra essere nettamente in vantaggio su tutte le altre pretendenti. Kouamè e Brunori sono i due nomi più in voga dunque, con il giocatore attualmente al Palermo che è il favorito. Come riporta il Corriere dello Sport su Brunori c'è anche l'interesse del Sassuolo. Potrebbe essere lui dunque il nuovo attaccante del Cagliari, che a questo punto saluterebbe Lapadula, che ha molto mercato nella serie cadetta.

Brunori Palermo

Rog può tornare al Cagliari?

Il calciomercato del Cagliari potrebbe non fermarsi solo alla ricerca di un nuovo attaccante. Come detto Brunori potrebbe essere il nuovo centravanti in arrivo dal Palermo. Ma il Cagliari potrebbe ricevere anche di nuovo Rog nella propria rosa. Il ritorno di Rog, come riportato dal sito fantamaster.it, sarà valutato da Nicola nei prossimi giorni. Rog potrebbe rimanere in Sardegna fino al termine di questa stagione se le sue condizioni non fossero drastiche. Wieteska, Azzi e il giovane Kingstone potrebbero salutare definitivamente il Cagliari.