Il Napoli si gode la vetta della classifica in attesa dei recuperi di Inter e Atalanta, nonostante l'assenza del titolarissimo Buongiorno. Gli azzurri infatti schierano Juan Jesus al suo posto da più partite a causa di un infortunio rimediato dal difensore italiano a metà Dicembre. Secondo le prime diagnosi effettuate nei giorni successivi all'infortunio, Buongiorno sarebbe dovuto tornare dopo la sfida con la Fiorentina, ma i tempi si sono allungati.

Come sta andando il recupero di Buongiorno?

Pochi giorni fa Alessandro Buongiorno è tornato a varcare la porta del campo di Castel Volturno. Buone notizie quindi per Conte, ma in realtà non è del tutto così. Infatti per il difensore italiano degli azzurri servirà ancora tempo, è possibile che non riesca a tornare in campo anche per le prossime importanti sfide del Napoli.

Antonio Conte (ph. Depositphotos)

La data di rientro di Buongiorno, quali gare salta?

Secondo le ultime notizie riportate dai maggiori portali, il rientro di Buongiorno in campo è slittato. Ma quando potrà tornare a disposizione di Conte? Realisticamente servono ancora più di 20 giorni per averlo completamente pronto, motivo per il quale sarà costretto a dare forfait per altri match.

C'è il rischio concreto che salti le sfide con Atalanta e Juventus, e il suo effettivo rientro in campo potrebbe pronosticarsi per la prima partita di Febbraio contro la Roma, seguiranno aggiornamenti sulle sue condizioni.