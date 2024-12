In seguito al tanto polemico quanto inutile pareggio casalingo contro il Venezia per 2-2 all'ultimo respiro grazie al rigore di Dusan Vlahovic, che ha evitato la prima sconfitta in campionato della Juventus, tante sono state le critiche rivolte alla squadra di Thiago Motta.

Nella serata di ieri si è unito al coro anche l'ex calciatore ed opinionista Massimo Mauro, che nella trasmissione “Pressing” ha voluto esprimere la sua opinione a riguardo. Le sue parole:

Koopmeiners Juventus

Ecco cosa è mancato alla Juve contro il Venezia

Non ha squadra per poter giocare ogni 3 giorni, ci sono tante cose che si possono dire. Secondo me pero è mancata un po' di umiltà, i giocatori in mezzo al campo devono trovare l'intelligenza per capire un determinato momento

Thiago Motta (ph. Image Sport)

L'opinione di Mauro sull'episodio di Vlahovic

Vlahovic ha fatto una cosa fantastica a prendersi la responsabilità di tirare il rigore e segnarlo in quel momento, ma questo passa in secondo piano perché io penso che un giocatore non può reagire alle provocazioni, perché come ha detto Motta è giusto che i tifosi possono esprimere il loro disappunto allo stadio. i giocatori secondo me non devono assolutamente sbagliare come ha fatto Vlahovic

Jhon Lucumì e Dusan Vlahovic (ph. Image Sport)

