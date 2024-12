La Juventus si è fermata ancora una volta al pareggio nell'ultima gara di campionato disputata a Torino contro il Venezia. La partita è terminata con un punteggio di 2-2 e con la contestazione della parte più calda del tifo bianconero rivolta proprio ai giocatori. La squadra di Motta era reduce da una spettacolare vittoria casalinga in Champions League, avendo piegato il Manchester City di Guardiola per due reti a zero. Questo risultato aveva fatto pensare ad un immediato cambio di passo anche in campionato, dove la vecchia signora sta faticando a trovare continuità mei risultati, ma soprattutto poche vittorie. Dunque al triplice fischio dell'ultima gara i tifosi presenti in curva non hanno rinunciato a far sentire la propria frustrazione, che è però la stessa provata anche dai calciatori, tant'è che Vlahovic ha avuto un battibecco con un supporter a fine partita.

Sfogo Vlahovic a fine partita: il confronto col tifoso

L'attaccante serbo ha avuto la responsabilità di calciare il rigore decisivo per il pareggio della sua squadra, arrivato al 95'. Nell'ultimo periodo è stato bersaglio delle critiche dei tifosi della Juventus, ma anche degli spettatori neutrali, ma ha comunque dimostrato che è capace di segnare goal pesanti. Pare che al termine della partita un tifoso, spinto dal troppo nervosismo e dalla delusione, abbia avanzato delle forti critiche e gesti volgari al centravanti bianconero, che si è lasciato andare a sua volta, replicando con toni duri.

Il messaggio de giocatore su Instagram

Vlahovic ha successivamente pubblicato una storia sul suo profilo Instagram contenente il seguente messaggio

Capisco il rammarico per gli ultimi risultati e avete tutto il diritto di manifestarlo, vi ho sempre rispettati dando tutto per la maglia. Vi ringrazio per il supporto che ci date quotidianamente". "Ora è importante continuare a sostenere la squadra e ripartire uniti tutti insieme, fino alla fine

Il serbo sottolinea quindi la sua delusione e quella dei compagni, e invita tutto l'ambiente a compattarsi in vista dei prossimi impegni-

