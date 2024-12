Nonostante la vittoria per 1-3 contro l'Udinese nella giornata di sabato, che ha valso l'aggancio al secondo posto a solo una lunghezza dalla capolista Atalanta, per il Napoli è già il momento di pensare al mercato.

La trasferta di Udine ha dato consapevolezza ai ragazzi di Conte che anche senza l'infortunato Kvaratskhelia, gli azzurri possono considerarsi grandi. Il reparto offensivo va comunque rimodellato, ed è l'ambito in cui si sta operando di più il DS Giovanni Manna.

Conte

Napoli, ecco come cambia l'attacco

Già da questo inizio di stagione e con l'arrivo di Romelu Lukaku al centro dell'attacco, si era capito che per pedine come Giovanni Simeone o Giacomo Raspadori, ci sarebbe stato poco spazio. Motivo per cui con ogni probabilità i due giocatori saranno ceduti.

Di conseguenza, il Napoli si sta già tutelando con un possibile arrivo del centravanti francese Bonny di proprietà del Parma: i partenopei l'hanno già “prenotato” se così si può dire per il prossimo mercato estivo, con una cifra spesa che dovrebbe essere intorno ai 20 milioni.

Martin Erlic e Yoan Bonny (ph. Image Sport)

Situazione rinnovi in casa Napoli

Come già preannunciato qualche giorno fa da Sport Mediaset, è nelle fasi finali il rinnovo per Kvaratskhelia, che però non sarà l'unico a firmare il contratto; sta terminando anche la procedura per il rinnovo del portiere Alex Meret.

Dovrebbe trattarsi di un contratto sino al 2027, con una opzione sino al 2028. Questa è una notizia importante per il tecnico Antonio Conte, che da sempre ha difeso a spada tratta il suo numero uno nonostante le numerose critiche.

Meret Napoli

LEGGI ANCHE: Napoli, Conte è deciso: "Siamo stati in controllo dal primo minuto"