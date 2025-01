La Juventus si appresta ad affrontare il Milan nella semifinale di Supercoppa Italiana, venerdì sera a Riad. Dato il rendimento deficitante in campionato, con sole 7 vittorie in 18 partite, per i bianconeri questa competizione costituisce uno stimolo importante per tentare di conquistare un trofeo che regalerebbe fiducia e consapevolezza nei propri mezzi.

Thiago Motta (ph. Image Sport)

Il recupero da titolare

Per la gara dell'Al-Awwal Stadium, la Juventus, orfana dell'ormai fuori rosa Danilo, può contare solamente su 5 giocatori disponibili nel reparto difensivo: Gatti, Kalulu, Savona, Rouhi e Cambiaso.

L'ex Genoa ed Alessandria è pronto per vestire nuovamente la maglia da titolare, pienamente recuperato dopo l'infortunio rimediato nella gara del 7 dicembre pareggiata contro il Bologna.

Andrea Cambiaso (ph. Image Sport)



Da quel momento in poi Cambiaso ha disputato solamente una mezz'ora da subentrato nel match contro la Fiorentina, sostituendo un McKennie che ben ha interpretato un ruolo non suo.

La sua spinta

Il recupero del terzino bianconero è sicuramente un'ottima notizia per Thiago Motta: Cambiaso questa stagione ha infatti avuto un ruolo determinante nel gioco della Juventus, risultando utile sia in fase difensiva che in fase di proposizione.

Andrea Cambiaso (ph. Image Sport)



Il suo apporto sulla fascia condivisa con Yildiz consente infatti ai bianconeri di rendersi pericolosi con più facilità e di avere più soluzioni offensive grazie ai continui inserimenti dell'ex Genoa.

