Consigli Fantacalcio 19^ giornata Serie A 2024-2025: Dybala e Adams le certezze

Consigli Fantacalcio 19^ giornata, torna in campo la Serie A. Torna nel weekend il campionato di Serie A con il programma della 19^ giornata di campionato.

Sabato 4 gennaio 2025

Venezia-Empoli (ore 15);

Fiorentina-Napoli (ore 18);

Verona-Udinese (ore 20.45).

Domenica 5 gennaio 2025

Monza-Cagliari (ore 12.30);

Lecce-Genoa (ore 15);

Torino-Parma (ore 18);

Roma-Lazio (ore 20.45).

Martedì 14 gennaio 2025

Como-Milan (ore 18.30);

Atalanta-Juventus (ore 20.45).

Mercoledì 15 gennaio 2025

Inter-Bologna (ore 20.45).

NB: per le gare rinviate per la Supercoppa ogni lega sceglie le seguenti opzioni: 1) 6 politico; 2) aspettare i 3 recuperi fissati per metà gennaio

Ecco di seguito i Consigli Fantacalcio della 19^ giornata.

Casper Tengstedt (ph. Image Sport)

Consigli Fantacalcio, le nostre scelte per la 19^ giornata di Serie A

Venezia-Empoli (sabato 4 gennaio, ore 15)

Consigliati: Stankovic, Altare, Sverko, Zampano, N. Caviglia, Busio, Oristanio, Pohjanpalo (Venezia); Vasquez, Ismajli, Gyasi, Grassi, S. Esposito (Empoli).

Sconsigliati: Andersen (Venezia); Fazzini (Empoli).

Sorprese: Haps, Yeboah (Venezia); Henderson (Empoli).

Fiorentina-Napoli (sabato 4 gennaio, ore 18)

Consigliati: Dodò, Gosens, Adli, Colpani, Sottil, Kean (Fiorentina); Di Lorenzo, Rrahmani, Anguissa, McTominay, Kvaratskhelia, Lukaku (Napoli).

Sconsigliati: Ranieri (Fiorentina); Juan Jesus (Napoli).

Sorprese: Parisi, Beltran (Fiorentina); Neres, Raspadori (Napoli).

Verona-Udinese (sabato 4 gennaio, ore 20.45)

Consigliati: Dawidowicz, Ghilardi, Duda, Suslov, Tengstedt (Verona); Bijol, Zemura, Lovric, Thauvin, Lucca (Udinese).

Sconsigliati: Serdar (Verona); Kabasele (Udinese).

Sorprese: Belahyane, Livramento (Verona); Atta (Udinese).

Chè Adams (ph. Image Sport)

Monza-Cagliari (domenica 5 gennaio, ore 12.30)

Consigliati: Izzo, D'Ambrosio, Birindelli, Bondo, Maldini, Djuric (Monza); Zappa, Luperto, Zortea, Adopo, Piccoli (Cagliari).

Sconsigliati: P. Pereira (Monza); Obert (Cagliari).

Sorprese: Sensi, Ciurria (Monza); Viola, Deiola (Cagliari).

Lecce-Genoa (domenica 5 gennaio, ore 15)

Consigliati: Baschirotto, Gallo, Dorgu, Rafia, Tete Morente, Krstovic (Lecce); Bani, Vasquez, Zanoli, Frendrup, Pinamonti (Genoa).

Sconsigliati: Pierret (Lecce); Badelj (Genoa).

Sorprese: Kaba, Pierotti (Lecce); - (Genoa).

Torino-Parma (domenica 5 gennaio, ore 18)

Consigliati: Maripan, Sosa, S. Ricci, Adams (Torino); Valenti, Sohm, Man, Hernani, Bonny (Parma).

Sconsigliati: Masina (Torino); W. Coulibaly (Parma).

Sorprese: Vlasic, Karamoh (Torino); Cancellieri (Parma).

Roma-Lazio (domenica 5 gennaio, ore 20.45)

Consigliati: Hummels, Angelino, Saelemaekers, Konè, Dybala, Dovbyk (Roma); Gila, Tavares, Guendouzi, Rovella, Zaccagni, Castellanos (Lazio).

Sconsigliati: Mancini, Paredes (Roma); Marusic (Lazio).

Sorprese: El Shaarawy (Roma); Dele-Baschiru (Lazio).

Consigli Fantacalcio, l'undici ideale della 18^ giornata

Modulo (3-4-3): Stankovic; Di Lorenzo, Baschirotto, Tavares; Oristanio, Tete Morente, Saelemaekers, Zaccagni; Krstovic, Adams, Dybala (Castellanos).