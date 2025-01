Le strade di Davide Frattesi e l'Inter sembrano sul punto di dividersi. Il centrocampista azzurro ha poco spazio sotto la guida tecnica di Simone Inzaghi e il desiderio di giocare con continuità si fa sempre più ingombrante nella sua testa. Difficile un addio immediato per questioni economiche, ma a giugno l'ex Sassuolo potrebbe avere già le valigie in mano.

Frattesi (ph. Image Sport)

Barella, Calhanoglu e Mkhytarian: un trio non scalfibile

Forse effettivamente Frattesi meriterebbe più spazio, ma va altresì detto che il trio Calhanoglu, Barella e Mkhytarian gira a pieno ritmo. Per Simone Inzaghi il centrocampo dell'Inter è quasi intoccabile e il minutaggio, scarso, di un ottimo giocatore come Zielinski ne è un'ulteriore prova. Il calciatore della Nazionale ha poi caratteristiche diverse dagli altri. Più istintivo che tattico e maggiormente di inserimento che di copertura. Queste sue caratteristiche non si sposano nel miglior dei modi con l'idea del tecnico dell'Inter di rimpiazzare i titolari con uomini dalle caratteristiche simili. Risultato? Poco impiego per Frattesi e malcontento generale.

Frattesi via dall'Inter: la Roma ci prova

La Roma monitora con attenzione la situazione. Ranieri lo gradirebbe a Trigoria e Frattesi non disdegnerebbe la destinazione. Il nodo però è quello economico: l'Inter vuole una trentina di milioni. I giallorossi pensano a un eventuale scambio di cartellini con Lorenzo Pellegrini, sempre più lontano da tutto l'ambiente romanista. Difficile si possa arrivare a un accordo già nella sessione di calciomercato invernale. In ottica estiva però, la pista potrebbe scaldarsi rapidamente.

LEGGI ANCHE: Consigli Fantacalcio 19^ giornata Serie A 2024-2025: Dybala e Adams le certezze