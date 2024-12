Sono ore calde per il mercato della Juventus. Dopo aver inserito Danilo nella lista dei fuori rosa, mossa che porterà necessariamente il brasiliano lontano da Torino, i bianconeri sono alla ricerca di un difensore in grado di sostituire l'ex Porto, Manchester City e Real Madrid.

Cristiano Giuntoli (ph. Image Sport)

Il nome

Il preferito del direttore Giuntoli sembra essere Antonio Silva, centrale portoghese classe 2003 del Benfica, che quest'anno non è più titolare nella squadra di Lisbona.

Le parole rilasciate a Sky dal suo agente, il potentissimo Jorge Mendes, hanno confermato non solo come l'interesse della Juventus nei confronti del giocatore sia reale, ma che anche il talento iberico gradirebbe fortemente la destinazione bianconera.

Antonio Silva (ph. Depositphotos)

L'offerta di Giuntoli

L'ex direttore sportivo del Napoli non aspettava altro che una forzatura da parte del giocatore e del suo entourage e non ha fatto attendere la propria mossa.

L'obiettivo dei bianconeri è infatti quello di ingaggiare Antonio Silva con la formula del prestito oneroso con l'opzione per acquistarlo successivamente nel mercato estivo.

Antonio Silva (ph. Depositphotos)

La Juventus, secondo Gianluca Di Marzio, ha dunque fatto pervenire sul tavolo del Benfica un'offerta di 5 milioni per il prestito con un diritto di riscatto fissato intorno ai 30 milioni.

La proposta è stata rifiutata dalla società portoghese, che mira a monetizzare maggiormente dalla cessione del difensore, preferendo la formula della cessione diretta, in grado di garantire un guadagno maggiore e soprattutto non legato al rendimento del classe 2003.

