La sfida dell'Allianz Stadium tra Juventus e Milan si preannuncia come una gara cruciale per le sorti delle due squadre che, trovandosi momentaneamente al quinto ed al settimo posto, sono chiamate a vincere per rincorrere l'obiettivo minimo stagionale, la qualificazione in Champions League.

Per entrambe le compagini, infatti, il mancato raggiungimento del quarto posto rappresenterebbe un fallimento clamoroso che minerebbe la costruzione del progetto che le due dirigenze stanno cercando di portare avanti.

Le scelte di Thiago Motta

La Juventus si appresta ad affrontare i rossoneri priva di Conceicao, che dovrà saltare il match in famiglia contro il padre Sergio. Per sostituire il portoghese è pronto Mbangula, che sta dimostrando di poter essere un titolare affidabile. Il belga è infatti ampiamente favorito rispetto a Weah, che sembra essere retrocesso nelle gerarchie di Motta. A completare il terzetto dietro la punta ci saranno Koopmeiners e Yildiz.

Thiago Motta (ph. Image Sport)

L'allenatore italo brasiliano è pronto a confermare Di Gregorio, complice la non perfetta condizione fisica di Perin, Gatti e Kalulu. A partire titolare nella formazione di Motta sarà anche Cambiaso, nonostante le insistenti voci di un suo imminente trasferimento al Manchester City. Per completare il reparto difensivo McKennie si contende il posto con Savona, con lo statunitense favorito sul valdostano.

A centrocampo non sembrano esserci dubbi per Thiago Motta, che è pronto a confermare Locatelli e Thuram, due dei giocatori apparsi più brillanti nelle ultime uscite della Juventus.

Le scelte in attacco

I tifosi bianconeri speravano che la gara contro il Milan potesse rappresentare l'esordio in maglia Juventus di Kolo Muani, che però, non essendo ancora tesserabile per via dell'esaurimento degli slot dei prestiti del PSG, non è ancora ufficialmente un giocatore della Vecchia Signora.

Dusan Vlahovic (ph. Image Sport)

Ad agire come centravanti ci sarà, a sorpresa, Nico Gonzalez. Nonostante il recupero dall'infortunio di Vlahovic, che sembrava potesse garantirgli un posto da titolare, Thiago Motta ha scelto di optare per l'argentino che però finora non è sembrato pienamente a suo agio nel ruolo di punta centrale.

