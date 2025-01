Il momento no in casa Catania continua a far discutere, ma per i rossazzurri, in ritiro in Calabria, si avvicina il momento di tornare in campo. Domani alle 17,30 gli etnei allenati da Mimmo Toscano saranno di scena allo stadio Donato Curcio di Picerno contro i padroni di casa.

Nelle consuete dichiarazioni pre partita il tecnico rossazzurro ha sottolineato prima di tutto i motivi del ritiro al quale sono stati portati i suoi giocatori dopo la sconfitta di domenica scorsa contro la Juventus U23. Intanto nella giornata di ieri dal mercato sono giunte le notizie della cessione di Luca Verna a titolo definitivo al Trapani e dell'arrivo del portiere Andrea Dini sempre a titolo definitivo dal Catanzaro.

Domenico Toscano (ph. cataniafc.it)

In ritiro per essere più uniti

Siamo venuti in ritiro per unirci di più, andare dentro alla situazione che stiamo attraversando. La squadra ha lavorato bene, ha continuato ad alimentarsi e a capire come uscire da questo momento. Siamo stati bene, abbiamo fatto quattro giorni di buon lavoro e adesso bisogna trasferire tutto in campo. Il Picerno è una squadra che ha un'identità ben precisa, a cui piace giocare, anche tanto, con il portiere e ha una costruzione dal basso molto accentuata. Ci vuole molta attenzione, molta collaborazione, molta determinazione e una grande partita da squadra.

Sturaro in fase di recupero

Abbiamo analizzato bene questo momento. I numeri dicono che siamo una squadra che per quello che crea realizza poco, per quello che subisce, subisce troppi gol. Dobbiamo diventare una squadra più cinica sotto porta e limitare gli errori individuali attraverso un lavoro di squadra, perché stiamo pagando troppo gli errori individuali. Se lavori più da squadra la probabilità di commettere errori decisivi diminuisce. Stiamo recuperando Sturaro, oggi ha fatto allenamento completo con la squadra, e tanti giovani perché stiamo cambiando strategia rispetto all'inizio del campionato. Il mercato ci deve aiutare a trovare quei calciatori con caratteristiche diverse che diano al Catania soluzioni diverse. Dal punto di vista caratteriale, da quello tecnico, da quello della fame, dell'energia e della positività che può portare il mercato. Ci auguriamo che possiamo fare degli interventi che possono dare più soluzioni alla squadra.

Dini disponibile, ma Farroni in porta domani

Dini è arrivato ieri, è disponibile, però aspettiamo la prossima settimana per vederlo. Domani partirà Farroni titolare. Noi lo sappiamo quello che ci possono dare i nostri tifosi. Ci hanno sempre seguito, ci hanno sempre sostenuto. Qualche fischio deve essere anche da sprono per noi, per fare qualcosa in più e di diverso rispetto a quello che abbiamo fatto fino a oggi. La squadra lo sa e vuole dimostrarlo in campo.

