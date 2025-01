La Juventus si appresta ad affrontare il Milan nell'anticipo delle 18 di sabato, una gara utile rilanciare le ambizioni dei bianconeri e per vendicare la sconfitta in Supercoppa.

Dopo la convincente prova di Bergamo contro l'Atalanta, la Juventus è chiamata a tornare al successo, parola che ormai sembra utopica in una stagione che ha visto i bianconeri pareggiare la maggior parte degli incontri.

Thiago Motta può contare sugli innesti di Alberto Costa e Kolo Muani, che ha sostenuto le visite mediche nella giornata di giovedì.

Sui nuovi acquisti e Cambiaso

La squadra sta bene, abbiamo alcuni recuperi. Alberto Costa ha portato energia ed entusiasmo, sarà un giocatore in più che potrà aiutare la squadra. Cambiaso? Andrea lo vedo molto bene e domani giocherà. Kolo Muani? È un giocatore importante per noi, stiamo solo aspettando le pratiche burocratiche. Se tutto va bene domani sarà con noi. Tutti i grandi giocatori possono giocare insieme.

Sui portieri

Ieri in allenamento Perin ha avuto un problema, vediamo se ci sarà domani. Giocherà Di Gregorio, ma sono molto contento dei portieri che abbiamo.

Sul mercato

Lo conosciamo, fa parte di questo gioco. Cambiaso lo vedo molto bene, per questo motivo giocherà. Alberto fa già parte del gruppo e aiuterà la squadra e stiamo aspettando Kolo Muani.

Incedibili? Lo avevo già chiesto alla società, ma li hanno venduti lo stesso.

Sul Milan

Alla fine si sta parlando di giocatori di grande livello e affronteremo il miglior Milan possibile. Dobbiamo essere pronti a fare la nostra partita, come sempre. Crescita fisica? Siamo sempre stati bene, dipende dalla partita. Quelli che sono andati in campo sono sempre andati bene da quel punto di vista. Nell’ultima partita dal punto di vista della qualità abbiamo sbagliato qualcosa.

Sugli assenti

Vlahovic ci sarà, ha avuto un problema fisico ma domani sarà con noi. Non ci saranno Conceicao, Milik, Cabal e Bremer. A Kolo Muani ho detto di aiutarci dentro e fuori dal campo, deve fare tutto ciò che fa un giocatore di alto livello per essere al top.

Sulla gara di andata

La partita dell’andata è stata una gara giocata in un modo particolare, per come siamo arrivati noi a quella partita. Noi siamo i primi a non essere contenti di tutti questi pareggi, vedo un miglioramento della squadra, ma non solo nell’ultima partita, anche nelle scorse. Champions League? Vogliamo andarci sicuramente, domani abbiamo un’opportunità di giocarci un posto contro un avversario di livello come il Milan. Dopo la partita di domani ce ne saranno ancora tante altre di occasioni.

Sulla squalifica

Vedere il match dall’alto ti permette di avere delle emozioni diverse. Ho visto una squadra che sta migliorando molto, una squadra in crescita. Ho visto qualche errore di troppo dal punto di vista tecnico. Abbiamo sbagliato qualche pallone, per poter continuare a crescere dobbiamo migliorare questo aspetto.