Bari-Brescia 2-2, termina in parità al San Nicola: secondo pareggio consecutivo per i pugliesi

Bari-Brescia, termina in parità al San Nicola. Davanti a 11.980 spettatori termina 2-2 il posticipo del sabato della 22^ giornata di Serie B. I biancorossi di Moreno Longo partono forte e pronti via sbloccano il punteggio con Lella che di testa su assist di Oliveri batte Lezzerini. Le rondinelle, però, al 30' trovano il gol del pareggio con Bianchi abile a concretizzare l'assist di Nuamah dopo uno svarione difensivo dei padroni di casa che al 41' trovano la rete del sorpasso con Bellomo. Nella ripresa Bari più aggressivo in avvio alla ricerca del gol del 3-1 che non arriva perché i lombardi trovano la rete del definitivo 2-2 con Bisoli. Dopo 7' di recuperi termina il match. Biancorossi che salgono a 29 punti con questo pareggio; ospiti, invece, salgono a 25 punti. Nel prossimo turno si giocheranno Cesena-Bari (sabato 25 gennaio alle 15) e Brescia-Catanzaro (domenica 26 gennaio alle 15).

Tabellino Bari-Brescia 2-2

BARI (3-5-2): Radunovic; Pucino, Simic, Mantovani; Oliveri (25' s.t Favasuli), Lella, Benali (25' s.t Favilli), Maita, Dorval; Falletti (33' s.t Manzari), Bellomo (25' s.t Sibilli). All. Longo.

A disp.: Pissardo, Marfella, Tripaldelli, Manzari (33' s.t Falletti), Sibilli (25' s.t Bellomo), Favasuli (25' s.t OIiveri), Obaretin, Saco, Favilli (25' s.t Benali).

BRESCIA (4-4-2): Lezzerini; Dickmann, Papetti (1' s.t Calvani), Adorni, Corrado (1' s.t Besaggio); Galazzi, Bertagnoli (22' s.t Cistana), Bisoli, Olzer; Nuamah, Bianchi (36' s.t Paghera). All. Bisoli.

A disp.: Andrenacci, Paghera (36' s.t Bianchi), Calvani (1' s.t Papetti), Maucci, Cistana (22' s.t Bertagnoli) (45'+2' Muca), Muca (45'+2' Cistana), Besaggio (1' s.t Corrado).

ARBITRO: Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco (Vigile e Bianchini). IV uomo: Pezzopane. VAR ed AVAR: Meraviglia e Gariglio

MARCATORI: 1' p.t Lella, 41' p.t Bellomo (BA); 30' p.t Bianchi, 21' s.t Bisoli (BR)

NOTE: Ammoniti: Nuamah, Bianchi (BR); Benali (BA)

11.980 spettatori (7.154 abbonati; 3 tifosi ospiti)



RECUPERO: 2' p.t; 5' s.t

Bari-Brescia, la cronaca del secondo tempo

45'+7- Termina il match del San Nicola con rissa finale

45'+2- CAMBIO BRESCIA- Entra Muca per Cistana

45'- 5' di recupero

36'- CAMBIO BRESCIA- Entra Paghera per Bianchi

34'- Bari pericoloso con Favilli che calcia da fuori area, Lezzerini devia in angolo

33'- CAMBIO BARI- Entra Manzari per Falletti

28'- Angolo per il Bari

25'- TRIPLO CAMBIO BARI- Entrano Favilli, Favasuli e Sibilli per Benali, Oliveri e Bellomo

22'- CAMBIO BRESCIA- Entra Cistana per Bertagnoli

21'- GOL BRESCIA- Arriva il pareggio degli ospiti con Bisoli

20'- Bell'azione del Bari ma il cross basso di Bellomo viene deviato in scivolata da un difensore dei lombardi

19'- Brescia pericoloso con Adorni che sfiora il pareggio

18'- Ammonito Benali

14'- Bianchi tenta lo spunto sul versante di sinistra ma commette fallo, punizione per il Bari

12'- Contropiede Bari con Bellomo che dal limite dell'area calcia ma il suo tentativo termina fuori

10'- Spunto di Dorval dalla sinistra che supera un avversario ma il suo cross teso basso non trova la deviazione vincente di un compagno

9'- Bari ancora pericoloso ma il traversone di Benali non trova nessun compagno pronto a spingere la palla in rete

5'- Bari pericoloso sugli sviluppi di calcio di punizione ma la rovesciata di Pucino non impensierisce Radunovic

1'- Iniziato il secondo tempo del San Nicola

DOPPIO CAMBIO BRESCIA- Entrano Besaggio e Calvani per Corrado e Papetti

Bari-Brescia, la cronaca del primo tempo

45'+2- Termina il primo tempo del San Nicola

45'- 2' di recupero

44'- Ammonito Bianchi

41'- GOL BARI- I pugliesi tornano in vantaggio grazie alla rete di Bellomo

40'- Contropiede per il Brescia con Nuamah che serve Bianchi ma la conclusione di quest'ultimo è bloccata da Radunovic

39'- Buono spunto di Dorval sull'out di sinistra, calcio di punizione per il Bari

38'- Brescia pericoloso con Olzer che crossa al centro per Nuamah ma la sua conclusione è debole

35'- Cross dalla destra di Pucino ma la girata al volo di Falletti è debole

33' - Cross insidioso di Bellomo ma nessun compagno arriva sul traversone del compagno

30'- GOL BRESCIA- Le rondinelle pareggiano con Bianchi, abile a sfruttare l'assist di Nuamah che sfrutta il regalo di Radunovic

28'- Brescia pericoloso con un cross di Galazzi ma il colpo di testa di Bianchi finisce sopra la traversa

25'- Buona azione del Bari ma il cross di Bellomo è troppo lungo, rinvio dal fondo per il Brescia

24'- Numero di Dorval sulla sinistra che supera Dickmann ma il cross del terzino biancorosso viene respinto dalla difesa ospite

22'- Contropiede del Bari con Falletti che serve in profondità Lella ma il calciatore biancorosso non riesce a superare Lezzerini

17'- Ci prova Galazzi su punizione, conclusione alta

15'- Calcio di punizione per il Brescia da una posizione pericolosa

13'- Bari pericoloso con Falletti, Lezzerini respinge di piede

9'- Benali scarica dietro per Oliveri ma quest'ultimo calcia alto

8'- Punizione dalla destra per il Bari, giallo per Nuamah

7'- Ancora biancorossi in avanti, la palla giunge in area di rigore ma Bellomo non riesce a calciare a volo

5'- Ci prova il Brescia con una conclusione da fuori area di Bertagnoli, blocca Radunovic

1'- GOL BARI- Pronti, via e il Bari passa subito in vantaggio grazie a Lella che su cross di Oliveri, di testa beffa Lezzerini

1'- L'arbitro Arena da il via al match del San Nicola

Bari-Brescia, le formazioni ufficiali

BARI (3-5-2): Radunovic; Pucino, Simic, Mantovani; Oliveri, Lella, Benali, Maita, Dorval; Falletti, Bellomo. All. Longo.

BRESCIA (4-4-2): Lezzerini; Dickmann, Papetti, Adorni, Corrado; Galazzi, Bertagnoli, Bisoli, Olzer; Nuamah, Bianchi. All. Bisoli.

Bari-Brescia, la presentazione del match

Bari-Brescia, i biancorossi ospitano le rondinelle. Allo stadio “San Nicola”, alle ore 17.15, si disputerà il match Bari-Brescia, valido per la 22^ giornata del campionato di Serie B. I pugliesi di mister Moreno Longo sono sesti in classifica con 28 punti (6 vittorie, 10 pareggi e 5 sconfitte) in compagnia del Catanzaro e sono reduci dal pareggio a “reti bianche” contro la Reggiana al “Mapei Stadium”. Il Brescia, invece, ha 24 punti (5 vittorie, 9 pareggi e 7 sconfitte) ed è reduce da da cinque pareggi, l'ultimo arrivato nel turno precedente contro la Sampdoria al “Rigamonti”. Bari-Brescia sarà diretta dal signor Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco, coaudiuvato da Vigile e Bianchini, mentre il quarto uomo sarà Pezzopane. VAR ed AVAR saranno rispettivamente Meraviglia e Gariglio. Noi de Il Pallone Gonfiato seguiremo il match dal San Nicola e vi faremo compagnia con la diretta testuale del match.

Raffaele Pucino (ph. Image Sport)

Bari-Brescia, le probabili formazioni

QUI BARI- Mister Moreno Longo si affiderà al consueto 3-5-2 con Radunovic in porta; i tre difensori saranno Pucino, Simic e Mantovani; i due esterni di centrocampo saranno Oliveri e Dorval con Maita, Benali e Lella in mezzo al campo; i due attaccanti dovrebbero essere Falletti e Sibilli.

QUI BRESCIA- Bisoli risponderà con il 4-3-2-1 con Lezzerini in porta; i due terzini saranno Dickmann e Corrado con Cistana e Adorni al centro della difesa; i tre centrocampisti dovrebbero essere Bertagnoli, Bisoli e Verreth; alle spalle dell'unica punta Bianchi agiranno Galazzi e Nuamah.

BARI (3-5-2): Radunovic; Pucino, Simic, Mantovani; Oliveri, Maita, Benali, Lella, Dorval; Falletti, Sibilli. All. Longo.

BRESCIA (4-3-2-1): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Adorni, Corrado; Bertagnoli, Bisoli, Verreth; Galazzi, Nuamah; Bianchi. All. Bisoli.