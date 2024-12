Il primoE' un Mimmo Toscano davvero sconfortato quello che questa sera è giunto nella sala stampa del Massimino dopo la sconfitta casalinga del Catania contro il Potenza. Una sconfitta maturata dopo una prova volenterosa da parte dei rossazzurri.

Il primo tempo è stato equilibriato. Nel secondo abbiamo fatto 25-30 minuti di grande intensità. Abbiamo subito un gol che ha cambiato l'inerzia mentale della gara. Tanti errori ci sono stati di imprecisione su cui dobbiamo lavorare. Sta diventando una costante e dobbiamo cambiare il trend. La squadra non è riuscita a fare il salto di qualità per via delle difficoltà avute, abbiamo perso Di Gennaro, Bethers, Castellini aveva fatto due giorni di allenamento. Oggi siamo questi, ma possiamo fare molto di più. Ho tolto Lunetta perché volevo mettere Anastasio esterno a spingere di più. Ci siamo comportati benissimo, facendo 35 minuti di grande intensità e i cambi c'entrano poco. Abbiamo avuto una grande voglia di vincere, poi l'episodio ha cambiato l'inerzia mentale della gara. Dobbiamo crescere perché abbiamo fatto tanti errori di imprecisione. E' un trend che dobbiao cambiare

Oggi abbiamo tante difficoltà, ma dobbiamo lavorare. L'errore sul primo gol ci sta, ma andare a condannare solo un episodio è eccessivo. Ho fatto giocare chi poteva dare il massimo. Che possiamo commettere meno errori sotto porta è vero, Di Gennaro ha avuto un frattura del piede, ma gli esami sono stati fatti ieri sera. Ho parlato sempre di scalare posizioni in classifica. Noi dobbiamo guardare solo a noi stessi. Cercare di toglierci quelli errori che stiamo pagando. La voglia di vincere io l'ho vista all'inizio del secondo tempo, ma loro giocano in fiducia e hanno giocato con più tranquillità. Dobbiamo lavorare sugli errori, meno errori commetti meno possibilità dai agli avversari di fare gol. Dobbiamo lavorare per avere pressione, utile per lavorare a Catania. Le occasioni le abbiamo create, siamo stati imprecisi e dobbiamo cambiare il trend, anche limando gli errori sui corner. Io parlo di fare prestazioni e di fare di tutto per vincere le gare. Per farlo bisogna analizzare dove si poteva fare meglio negli ultimi 16 metri. Non si devono portare gli episodi dalla parte dell'avversario.