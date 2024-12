Fino ad ora il campionato di Juventus e Milan non sta rispettando le aspettative che le due società si erano poste all'inizio dell'anno, tant'è che entrambe ad oggi non occupano nemmeno uno dei quattro posti disponibili per qualificarsi alla prossima Champions League.

Quello della coppa europea è sicuramente l'obiettivo primario, e servirà una gran seconda parte di stagione per raggiungerlo. Motivo per cui i due club dovranno sicuramente intervenire sul calciomercato di gennaio, e proprio su questo asse sembra essere in corso una trattativa.

Tijjani Reijnders (ph. Image Sport)

Milan-Juve, a gennaio trattativa di mercato

Durante il mercato di gennaio potrebbe esserci un affare simile a quello che ha portato Kalulu in bianconero; infatti, la Juventus sembra essere interessata a Fikayo Tomori per rafforzare il suo pacchetto difensivo.

Dal canto suo, la società rossonera e Fonseca non stanno dando all'inglese il minutaggio che desidera, ma l'ex Chelsea non partirà per una cifra inferiore ai 30 milioni, che è sicuramente l'ostacolo più grande in questa trattativa con il Milan.

Tomori Milan

Milan, le altre offerte per Tomori

Oltre all'interessamento della Juventus, nelle ultime ore è stato riportato un possibile trasferimento di Tomori in Premier League. In questo caso il difensore ritornerebbe nel campionato che l'ha lanciato e l'ha fatto diventare grande.

Andando più nello specifico, il club che sembra essere in pole ad oggi è il Newcastle United. In questo caso, Tomori ritroverebbe un suo ex compagno in rossonero, Sandro Tonali.

Tonali

