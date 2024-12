Il Milan vince contro il Verona di cortomuso: al Bentegodi è 0-1

La diciasettesima giornata di serie A si è aperta al Bentegodi con la sfida tra l'Hellas Verona e il Milan. La partita è terminata 0-1 in favore dei rossoneri, con le due squadre che hanno dato vita ad un match per lunghi tratti molto noioso e privo di occasioni

La cronaca del match

Il Milan, viste le otto assenze, si presenta con la sorpresa Terracciano in mediana. Il Verona conferma la formazione vittoriosa a Parma, ad eccezione di Harroui, che in settimana ha subito la rottura del crociato. Il primo tempo non offre alcun spunto interessante, con la squadra di Fonseca prova a mantenere il controllo del pallone, ma le azioni sono tutte sterili e il Verona riesce a difendersi con tranquillità. Da segnalare al 32° la sostituzione di Leao, costretto a uscire per infortunio.

Nel secondo tempo il Milan continua a provarci con Gabbia di testa al 46°. La squadra di Fonseca passa in vantaggio al 55°con Reijnders, che insacca un pallone geniale di Fofana. Il Verona prova a reagire subito dopo con Suslov. Zanetti prova qualche cambio offensivo, ma si sbilancia troppo e lascia campo ai veloci giocatori del Milan, come Jimenez, che impegna Montipò al 63°. Nonostante i giocatori offensivi, il Verona non punge e il Milan, complice una partita conclusa con 7 difensori, riesce a difendersi bene