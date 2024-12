Il mercato di Gennaio sta per cominciare, i club di Serie A stanno dando vita alle trattative per migliorare la rosa. Non c'è molto tempo, i direttori sportivi delle società si trovano a vivere giorni intensi per approfittare delle migliori occasioni che offre il mercato invernale, sempre meno dispendioso di quello estivo.

Napoli e Fiorentina stanno trattando per uno scambio in cui i Viola guadagnerebbero un centrocampista per sostituire Bove, mentre gli azzurri potrebbero dare spazio ad un nuovo componente della difesa.

Fiorentina su un centrocampista del Napoli, i dettagli

Secondo la Gazzetta dello Sport, Napoli e Fiorentina sono in contatto per una trattativa che include più calciatori. La prima riguarda un centrocampista del Napoli che farebbe comodo a Palladino per sostituire Bove. Il calciatore in questione è Folorunsho, il classe 1998 non è considerato da Conte come una pedina fondamentale, viene impiegato pochissimo e potrebbe partire senza troppi problemi. La trattativa potrebbe procedere con la formula di un prestito secco per 6 mesi, senza diritto o obbligo di riscatto.

Folorusnho alla Fiorentina, intreccio Spinazzola-Biraghi

Altra questione di mercato tra Napoli e Fiorentina riguarda i terzini sinistri. Spinazzola non sta trovando spazio e il Napoli valuta la cessione, Biraghi è appurato che lascerà la Viola a Gennaio. Conte apprezza il terzino che ha già avuto all'Inter, ma per Spinazzola non ci sarebbe molto spazio vista la titolarità sicura di Gosens. Ciò non influisce però sulla trattativa per Biraghi che potrebbe diventare un nuovo giocatore della rosa di Conte.