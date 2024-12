Giuseppe Pastore: "Oggi l'Inter può fare a meno di Lautaro"

Nella puntata di “Fontana di Trevi”, format che va in onda il lunedì sera sui canali Youtube e Twitch di "Cronache Di Spogliatoio", Giuseppe Pastore ha analizzato il momento di forma dell'Inter e del suo capitano, Lautaro Martinez. Queste le sue parole:

Oggi l'Inter può fare a meno di Lautaro. In questa settimana nelle ultime 3 partite, a parte i due gol di Thuram, hanno segnato sempre giocatori diversi e anche i gol di gente come Asslani e Carlos Augusto è una grandissima notizia per Inzaghi. Lautaro sta finendo il 2024 in maniera molto negativa con l'Inter, mentre con la nazionale sta facendo bene. Sappiamo che comunque il gol lo sa fare, non a caso è il capocannoniere dello scorso campionato, ma anche l'anno scorso sin da marzo non ha segnato molto. Di solito si usa la scusa che gioca lontano dalla porta, ma oggi non è stato così: è stato tenuto in campo per tutta la partita e,a parte un passaggio di testa a Reina, non ha fatto granchè