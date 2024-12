Non arrivano buone notizie da Appiano Gentile: dopo la travolgente vittoria per 0-6 all'Olimpico in casa della Lazio per 0-6 nell'ultimo turno di campionato, l'Inter si prepara per l'imminente sfida di Coppa Italia a San Siro contro l'Udinese.

Simone Inzaghi non avrà lo stesso organico di Roma a sua disposizione, perché si è fermato per infortunio proprio questa mattina un suo titolarissimo, e con buone probabilità non ci sarà contro i bianconeri.

Simone Inzaghi (ph. Image Sport)

Inter, niente Udinese per Barella

Il centrocampista italiano dell'Inter Nicolò Barella ha subito un infortunio e non ha partecipato attivamente alla seduta mattutina di allenamento dei nerazzurri, di conseguenza non ci sarà per il match di Coppa Italia in programma domani sera.

L'ex Cagliari aveva chiesto il cambio durante la partita contro la Lazio per un problema agli adduttori della coscia, stesso motivo per cui non sarà della partita contro l'Udinese. Barella avrà probabilmente bisogno di una decina di giorni per tornare al meglio, per cui quella di Inzaghi è una decisione a scopo precauzionale.

Barella Inter

Chi al posto di Barella domani sera per Inzaghi?

A prendere il posto dell'italiano ci sarà quasi sicuramente Davide Frattesi, che avrà una chance da titolare nella formazione di Simone Inzaghi dopo una serie di match in cui era stato relegato in panchina. Di seguito la probabile formazione dell'Inter contro l'Udinese:

PROBABILE FORMAZIONE INTER (3-5-2): Martinez; Darmian, Bisseck, Bastoni; Buchanan, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Taremi, Arnautovic

Frattesi

