Nonostante la vittoria contro la Stella Rossa in Champions League per 2-1 a San Siro, il Milan non ha di certo brillato per compattezza e trame di gioco, tant'è che è riuscita il gol della vittoria solo negli ultimi minuti dopo aver sofferto eccessivamente contro una squadra nettamente inferiore a livello tecnico.

Questo ha sottolineato a più riprese il tecnico Paulo Fonseca, che durante le interviste post partita non ha avuto paura di puntare il dito contro i suoi ragazzi, rei di non aver messo in campo tutto quello che avevano.

Leao in gol con la Stella Rossa

Milan-Stella Rossa, cosa è successo con Fonseca

Il portoghese, decisamente di mal umore e scontento per la prestazione, aveva parlato così ai microfoni di Sky Sport in seguito al successo. Le sue parole:

Io so che lavoro tutti i giorni per insegnare alla squadra e fare bene. E non so se nella nostra squadra tutti possano dire questo. Io devo parlare con la squadra di quello che è successo. Loro devono capire che questo non può succedere

Possibili esclusioni eccellenti contro il Genoa

Proprio perché c'è la volontà di dare un segnale forte, Fonseca potrebbe decidere di escludere qualcuno che fino a qualche tempo fa considerava titolare inamovibile, per far capire a tutti che il posto fra gli undici titolari non è regalato da nessuno.

Inoltre, la prossima partita a San Siro celebrerà i 125 anni della storia del Diavolo, dunque una partita molto significativa sia per la società che per i tifosi.

Milan, ecco con chi ce l'aveva Fonseca

Nel momento del discorso, il tecnico portoghese si era riferito alla squadra in generale, non facendo nomi. Però, durante la partita è saltato all'occhio un particolare: il terzino del Milan Davide Calabria, nel momento del cambio non ha nemmeno salutato il suo allenatore, senza dirigersi verso l'area tecnica e la panchina.

In più, quello di Fonseca oltre che uno sfogo, sembrava un appello quasi disperato alle figure della società, colpevoli di non dare un apporto necessario alla squadra, tant'è che nella giornata di ieri, nonostante le parole dell'allenatore, non c'è stato nessun faccia a faccia per chiarire la situazione.

