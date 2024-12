Ci sono stati tantissimi giocatori passati fra le file sia del Milan, che dell'Inter. Basti pensare ai più conosciuti e controversi trasferimenti come Baggio, Ronaldo il brasiliano e Baresi.

Tra i tanti calciatori che hanno vestito entrambe le maglie c'è anche Leonardo, che è stato anche allenatore dei due club. In una intervista al podcast “Supernova” di Alessandro Cattelan, ha parlato delle varie sliding doors della sua carriera. Di seguito le sue parole:

Io sono andato all’Inter per Moratti. Ero molto legato al Milan e il mio addio non era stato dei migliori. Prima di andare chiamo Galliani che mi dice ‘Non ti parlo più’; non mi ha dato la sua benedizione, ma con il suo silenzio mi sono sentito più libero. Galliani è un'altra persona che stimo tanto, se oggi mi chiamasse per fare qualsiasi cosa, io la farei