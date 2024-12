In un contesto come quello della Fiorentina di Raffaele Palladino dove tutto sembra andare per il verso giusto, in realtà non è bastata la vittoria di ieri in Conference League per 7-0 contro il Lask Linz per risollevare gli animi.

Difatti, proprio in conferenza stampa prima della partita europea, il tecnico italiano aveva evidenziato lo scarso minutaggio di due calciatori presenti in rosa, Cristiano Biraghi e Fabrizio Parisi.

Fiorentina, cosa è successo con i due calciatori

Dopo le dichiarazioni di Palladino, il procuratore di entrambi i giocatori Giuffredi ha confermato una loro partenza già nel mercato di gennaio, vista la poca collaborazione del tecnico secondo la sua opinione. Di seguito le sue parole:

Dico di sicuro solo che se andranno, poi a palladino risponderò a tempo debito, vediamo quante palle ha. Sicuramente abbiamo qualcosa ma i giocatori andranno via entrambi. Non so ancora se a titolo definitivo ma il loro capitolo a Firenze è finito

Fiorentina, nuova squadra per Biraghi?

C'è una squadra che nelle ultime ore ha mostrato un concreto interesse per l'ex terzino dell'Inter, ed è il Napoli di Antonio Conte; su quella fascia, Spinazzola sembra essere in uscita e di conseguenza c'è la necessità di acquistare un vice Oliveira, con Biraghi che pare essere il profilo perfetto.

L'agente dell'italiano ha già parlato con Manna, ipotizzando un possibile contratto sino al 2026. Inoltre, nella trattativa potrebbe inserirsi anche Michel Folorunsho, che con Conte sta trovando veramente pochissimo spazio dopo l'ottima stagione al Verona e la convocazione con l'Italia agli Europei 2024.

