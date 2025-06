Il Napoli è letteralmente scatenato e sembrerebbe aver trovato l'erede di Kvaratskhelia. Le ricerche nel reparto offensivo hanno portato la società ad osservare parecchi calciatori contemporaneamente e ad iniziare a dialogare con varie società. I ruoli di interesse sono il centravanti e l'esterno offensivo.

Napoli, siamo agli sgoccioli per Lang?

Gli azzurri si sono avvicinati tantissimo a Noa Lang, tanto da considerarlo il sostituto della stella georgiana, partita a gennaio per accasarsi al PSG. Per il calciatore del PSV ADL ha offerto 25 milioni, a fronte di una clausola da 30. 5 milioni dividono i partenopei dal talento olandese, oltre che altri piccoli dettagli di cui si discuterà nei prossimi giorni.

Noa Lang

E il centravanti?

Per affiancare o sostituire Lukaku Manna starebbe ancora riflettendo sulle due principali alternative, ovvero Lucca e Nunez. Gli azzurri hanno già tutto pronto per il primo, che permetterebbe fra l'altro un'operazione a costi sicuramente più bassi, ma sembrerebbero ancora decisi a provare ad andare fino in fondo per il secondo, la cui clausola è di 60 milioni e l'ingaggio di 6 a stagione.

La differenza di età fra i due è di solo un anno, ed entrambi possono garantire la fisicità in stile Big-Rom, ma l'esperienza europea a grandi livelli dell'Uruguaiano potrebbe sicuramente giocargli a favore, viste le ambizioni del club campano. Dall'altra parte il centravanti italiano ha già dimostrato di avere personalità e qualità, e l'esperienza col Napoli potrebbe rappresentare lo step decisivo per affermarsi e dare vita ad una grande carriera.

Leggi anche: Lazio, l'agente FIFA Anellucci: “Ecco quel che serve”