Inter, grana Calhanoglu: il centrocampista turco rischia un lungo stop. Il punto

Brutte notizie in casa nerazzurra. Come se non bastasse lo stop di Henrich Mkhitaryan, Inzaghi ha dovuto prendere atto dell'ennesima grana a centrocampo: questa volta a preoccupare sono le condizioni di Hakan Calhanoglu, il quale deve fare i conti con un nuovo infortunio.

Comunicato Inter: risentimento muscolare

Gli accertamenti svolti quest'oggi presso la clinica di Rozzano hanno evidenziato un risentimento al soleo della gamba destra, come si evince dal comunicato della società nerazzurra:

"Hakan Calhanoglu si è sottoposto nel pomeriggio ad ulteriori accertamenti strumentali presso la clinica Humanitas di Rozzano dopo aver accusato un indolenzimento muscolare durante un lavoro personalizzato di recupero dell'elongazione all'adduttore destro. La situazione verrà valutata nei prossimi giorni".

Il centrocampista rischia un lungo stop

E' ancora presto per avere un quadro completo ma il centrocampista turco rischia dalle 2 alle 4 settimane. Dovesse mancare un mese, l'Inter giocherebbe le gare di campionato contro Bologna, Lecce, Empoli, Fiorentina e sopratutto Milan, e le due di Champions contro Sparta Praga e Monaco senza il suo faro. A Simone Inzaghi l'arduo compito di ridisegnare il centrocampo, con Asllani pronto a sfruttare la sua chance e a prendersi una maglia da titolare.

