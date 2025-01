In attesa del match contro il Como di domani, la dirigenza rossonera continua a lavorare sul mercato. Da giorni si parla di un interesse del Milan sia per Rashford, che il Manchester United cederebbe volentieri in prestito, che di Walker, voglioso di andarsene dal City. Due colpi che rafforzerebbero di gran lunga due reparti diversi, ma fra i quali bisognerà scegliere. Da regolamento infatti, la società potrà tesserarne solo uno. E allora, quale sarebbe il colpo migliore?

Milan, Ibrahimovic la chiave per arrivare a Rashford

Nelle ultime ore il nome di Marcus Rashford sembra poter essere preferito a quello di Kyle Walker. Rinforzare l'attacco prima della difesa dunque. L'inglese ha tutto per essere un grande giocatore, lo ha già dimostrato, ma dovrebbe ritrovare la voglia e l'entusiasmo che quest'anno ha evidentemente perso. Zlatan Ibrahimovic è in contatto con lui e potrebbe rappresentare la chiave di volta per sbloccare la trattiva, con la formula del prestito secco. Certo, battere la concorrenza di Dortmund, Barcellona e altre ancora non sarà facile. Sarebbe poi da capire quale impiego assumerebbe il giocatore dello United, visto che a sinistra c'è già Rafael Leao. Ma sicuramente, avere un talento in squadra non può mai, o quasi, essere un problema.

Marcus Rashford con la maglia inglese (ph. Image Sport)

Kyle Walker, l'Inter ci prova e insidia il Milan

Anche l'Inter ha messo gli occhi su Walker del Manchester City. Se diverse testate italiane lo danno più vicino al Milan, il Sun parla invece di un possibile accordo con i neroazzurri. A Milanello sarebbe senza dubbio il titolare come terzino destro nella difesa a quattro. E sarebbe un innesto probabilmente più necessario di quello di Rashford. Sotto l'eventuale guida tecnica di Inzaghi invece, il nazionale inglese potrebbe fare sia il terzo di destra in una retroguardia a tre, che il quinto di centrocampo. Con la sua gamba garantirebbe tanta spinta offensiva ma anche un apporto difensivo non da meno. A pochi giorni di distanza dalla Supercoppa, se ne potrebbe apparecchiare un altro sul mercato.

