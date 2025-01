Kvaratskhelia-Psg, c'è l'accordo: al Napoli 70 milioni di euro

Non ci sono più dubbi: nel futuro di Kvicha Kvaratskhelia ci sarà Parigi. Precisamente il Psg, con il quale il calciatore avrebbe già raggiunto un accordo di massima nelle scorse settimane. Dopo aver saltato la sfida di ieri contro il Verona, ufficialmente per un affaticamento muscolare ma ufficiosamente per motivi di mercato.

Ds Manna vola a Nizza: accordo col Psg

Come riportato da Repubblica, il ds degli azzurri Giovanni Manna in queste ore è volato a Nizza dove ha incontrato i dirigenti del Psg, con i quali ci sarebbero stati notevoli passi avanti. Il club francese avrebbe inizialmente messo sul piatto 45 milioni di euro: pochi per Aurelio De Laurentiis. La sensazione è che l'accordo sia stato trovato a 70. Contratto quinquennale per il georgiano.

Kvaratskhelia Napoli

Il georgiano è fuori dai piani di Conte

Il centrocampista è ormai fuori dai piani di Antonio Conte, il quale si era espresso così sull'argomento:

“E' un peccato. Stiamo parlando di un giocatore forte, importante. Bisogna però capire anche la relata dei fatti. Oggi Kvicha è un giocatore importante, non lo dimentichiamo, perché ci sono dei passaggi da fare nell'eventualità in cui qualcuno voglia comprarlo. Non c'è nulla di scontato, vedremo cosa accadrà. Il ragazzo ha chiesto la cessione e faremo di tutto per accontentarlo”.

LEGGI ANCHE: Inter, grana Calhanoglu: il centrocampista turco rischia un lungo stop. Il punto