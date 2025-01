Il Napoli, dopo aver battuto il Verona al Maradona, torna ad occuparsi delle questioni legate al calciomercato. La notizia dell'addio di Kvaratskhelia ha scosso l'intero ambiente, e costringe la società a trovare una soluzione in tempo breve. Nella rosa a disposizione di Conte c'è già un sostituto del georgiano, e quello è sicuramente David Neres, che ha già ampiamente dimostrato le sue capacità, e che adesso sarà un punto fermo del progetto. Oltre a lui però la dirigenza vuole regalare al mister un altro gioiellino, che possa completare il reparto offensivo, dato che in ogni caso si perderà uno dei migliori giocatori del nostro campionato e sicuramente una figura di livello europeo.

Napoli, il primo nome fatto da Conte per il post Kvara è Garnacho

Il primo nome individuato dal mister per sostituire il georgiano è quello di Garnacho. Il 20enne milita attualmente al Manchester United e ha un valore di mercato di 50 milioni di Euro, mala richiesta dei Red Devils parte da oltre 60 milioni, con la possibilità di abbassare la cifra richiesta. E' chiaro che se dovesse partire anche Rashford sarebbe più difficile che la società inglese si liberi anche del giocatore argentino a cui i partenopei sono interessati. Il Napoli avrebbe già offerto 45 milioni compresi di bonus. Quest anno per Garnacho 19 presenze in Premier con 3 goal e 1 assist. In Europa League 1 goal in 6 partite, 3 goal e 3 assist in EFL Cup, 1 goal in Community Shield e 1 assist in FA Cup.

Le parole di Alessandro Di Gioia sulla situazione Garnacho

Il giornalista di Calciomercato.com è intervenuto a Radio Punto Nuovo, durante Punto Nuovo Sport e rilasciato delle dichiarazioni in merito al sostituto di Kvaratskhelia

Chi sarà l’erede di Kvara? È una bella domanda, c’è un casting molto ampio che il DS Manna e Conte stanno conducendo. Il Napoli incasserà una cifra vicina agli 80 milioni di euro, quindi avrà molta moneta da investire per l’erede. Servirà un nome importante, quello di Garnacho è una suggestione sulla quale però bisogna andare cauti. La cessione di Rashford potrebbe frenare lo United dal lasciar partire anche Garnacho, che poi ha un ruolo e una serie di caratteristiche diverse rispetto a Kvaratskhelia. Chiesa è un nome più adatto per identikit e per momento storico al Liverpool, vorrebbe tornare all’Italia e il Napoli potrebbe approfittarne. Ci sono tante valutazioni in corso. E poi un sostituto di Kvara il Napoli ora ce l’ha già in casa con Neres

