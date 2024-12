L'Atalanta non si ferma più. Ieri sera è arrivata la nona vittoria consecutiva in campionato, ed è arrivata dinanzi all'entusiasta pubblico bergamasco che affollava i gradoni del Gewis Stadium. La Dea ha abbattuto il Milan di Fonseca per 2-1, decisivo il goal del solito Lookman, che conferma la sua capacità di esaltarsi nelle gare che contano. L'attaccante nigeriano, fino a questo momento, ha segnato 8 goal e sfornato 3 assist, e le sue prestazioni stanno impressionando sia in Italia che in Europa, ma non è l'unico.

Nello spettacolare clima di avvio stagione, i nerazzurri hanno trovato conferme anche riguardo un altro profilo, ovvero quello di De Ketelaere, che in Serie A ha segnato 3 goal conditi da 5 assist, e in Champions League ha trovato 2 goal e servito 4 assist. Il 2024 del belga è stato una vera e propria rivelazione, tanto da affermarlo fra i top d'Europa per aver raggiunto almeno 15 goal e altrettanti assist durante l'anno solare.

Charles De Ketelaere e Jhon Lucumì (ph. Image Sport)

Atalanta da scudetto? Gasperini non si nasconde

L'Atalanta ha vinto le ultime cinque partite di campionato, compresa quella di ieri contro il Milan, che ha permesso agli uomini di Gasperini di prendersi la testa della classifica per una giornata, in attesa del Napoli, che dovrà ospitare la Lazio di Baroni, per mano di cui è già arrivata l'eliminazione dalla Coppa Italia, seppur con una formazione totalmente stravolta che, come specificato da Conte, non sarà quella che scenderà in campo domani, dove sono attesi i titolarissimi.

I nerazzurri confermano di avere l'attacco più prolifico del campionato, con la bellezza di 38 goal segnati. A questo punto si respira un forte entusiasmo, che ha spinto i tifosi ad invocare la vittoria dello scudetto, con un forte canto, visto come un gioco dal tecnico bergamasco, che però non nasconde che se fra venti partite la situazione dovesse essere ancora questa tutto potrà assumere un senso. Sta di fatto che Gasperini non ha assolutamente negato l'euforia al proprio pubblico, sostenendo che sia totalmente giusto cantare, dato che alla Dea non era mai successo di essere in cima alla classifica dopo quindici giornate di campionato.

Gasperini Atalanta

Anche Lookman si esprime sullo scudetto

Anche il gioiello Lookman ha espresso un parere in merito al tricolore

Dobbiamo continuare a giocare così, pensando a una partita alla volta. Crediamo nel nostro lavoro. È giusto che i tifosi sognino, noi dobbiamo continuare a lavorare.

Il nigeriano sottolinea quindi che bisogna continuare a lavorare e darsi da fare, ma proprio come il suo mister, non fa muro rispetto al desiderio della tifoseria. Vedremo dunque dove porterà il duro lavoro, sta di fatto che quest'anno la lotta scudetto è più avvincente che mai, e fa sicuramente piacere vedere l'Atalanta in una posizione simile, che deriva dal lavoro impeccabile svolto dalla società negli anni.

