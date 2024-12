L'Inter sta studiando attentamente le mosse future per rendere la squadra ancora più competitiva, e il reparto offensivo sembra essere uno dei principali punti su cui concentrare l'attenzione. Dopo una prima parte di stagione in cui Lautaro Martínez e Marcus Thuram hanno dimostrato di poter essere fondamentali, le alternative non hanno reso come ci si aspettava. Taremi, arrivato a parametro zero dopo l'esperienza al Porto, non ha trovato ancora la continuità sperata, mentre Arnautovic e Correa potrebbero partire già a gennaio, visto il loro periodo difficile e il contratto in scadenza nel 2025.

Un attaccante da sogno: Sadio Mané

Proprio in questo contesto, la dirigenza dell'Inter starebbe valutando il possibile arrivo di Sadio Mané. L'attaccante senegalese, dopo la sua esperienza al Bayern Monaco, si è trasferito nell'agosto 2023 all'Al-Nassr, in Arabia Saudita, per una cifra di 30 milioni di euro. Nonostante i suoi 32 anni, Mané sta continuando a dimostrare il suo valore, contribuendo in modo significativo ai successi della sua squadra.

Simone Inzaghi (ph. Image Sport)

Un ostacolo economico: l'ingaggio

Tuttavia, il grande ostacolo per l'Inter sarebbe l'ingaggio del giocatore. Con un contratto che gli garantisce 38 milioni di euro all'anno, il senegalese percepisce uno stipendio che la squadra nerazzurra, così come qualsiasi altro club della Serie A, non potrebbe permettersi. Per rendere possibile questa operazione, Mané dovrebbe essere disposto a ridurre significativamente le sue richieste economiche.

Le possibilità per l'Inter

In ogni caso, se dovesse partire Arnautovic e Correa, l'Inter risparmierebbe circa 7 milioni di euro in ingaggi annuali, somma che potrebbe essere utilizzata per finanziare un eventuale ritorno in Europa per Sadio Mané. Al momento, si tratta di una suggestione intrigante, rilanciata dalla stampa spagnola, ma la pista potrebbe prendere piede nei prossimi mesi.

Riepilogo breve

L'Inter sogna un colpo stellare in attacco con il possibile ritorno di Sadio Mané in Europa. Nonostante l'ingaggio elevato, la dirigenza nerazzurra potrebbe cercare di trovare una soluzione economica per far rientrare il senegalese, magari sfruttando i risparmi derivanti dalle cessioni di Arnautovic e Correa.

Commento personale: Sebbene l'operazione sembri difficile, un giocatore come Mané porterebbe una qualità enorme alla squadra. Se la dirigenza nerazzurra riuscisse a limare l'aspetto economico, sarebbe un colpo eccezionale per l'Inter e per i suoi tifosi.

LEGGI ANCHE: McGregor dopo la condanna per stupro: "Su quanto accaduto quella notte, dico che..."