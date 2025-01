La stagione della Juventus di Thiago Motta, finora, non può che essere al di sotto delle tante aspettative che la tifoseria aveva riposto nei bianconeri. Tanti, troppi pareggi e pochissime vittorie hanno caratterizzato i primi 6 mesi della gestione della Motta, con una squadra in costruzione che non è mai riuscita a convincere a pieno.

Le difficoltà date dalle assenze, una su tutte quella di Bremer, sono andate ad unirsi con il rendimento insufficiente di chi avrebbe dovuto trainare la compagine bianconera ad una cavalcata di successi. Tra i principali colpevoli, in tal senso, spiccano i nomi di Vlahovic, Koopmeiners e Douglas Luiz.

Il caso del brasiliano

Proprio Douglas Luiz, arrivato a Torino dall'Aston Villa nell'operazione che ha portato Iling Junior e Barrenechea a Birmingham, è uno dei giocatori che meno ha brillato finora. Giunto sotto la Mole in ritardo di condizione dopo la Copa America, l'ex Girona ha faticato a trovare il ritmo partita, per poi iniziare un lungo calvario di infortuni muscolari.

Douglas Luiz, infatti, è stato fermo quasi due mesi per un affaticamento, uscendo completamente dalle gerarchie di Thiago Motta, che da inizio stagione lo ha schierato dall'inizio solo in due occasioni, con l'Empoli e con la Lazio.

Prima dell'infortunio, il brasiliano, complice una scarsa condizione e la necessità di adattarsi al nostro campionato, ha avuto un impatto in campo più che deleterio, come dimostrato negli incontri con il Lipsia, il Cagliari e la Lazio.

L'arma in più

I recenti spezzoni di gara in cui ha giocato hanno mostrato un giocatore completamente diverso, più pimpante a livello atletico, meno lezioso e soprattutto più determinante con le sue giocate.

Il pallone servito d'esterno al 66' a Vlahovic nella gara contro il Venezia, la fantastica rovesciata con cui ha sfiorato la rete nello stesso incontro e l'assist al bacio non concretizzato da Conceição nella gara con la Fiorentina sono pezzi di bravura che solo un top player può effettuare.

La sensazione è che Douglas Luiz possa essere il vero e proprio acquisto di gennaio della Juventus, un giocatore che tecnicamente è indiscutibilmente il migliore della rosa e che non a caso è stato il miglior centrocampista nell'Aston Villa lo scorso anno, conducendo la squadra inglese ad un piazzamento in Champions League.

La presenza in campo del brasiliano può dunque essere un fattore cruciale per il prosieguo della stagione della Juventus, che finalmente spera di aver trovato il proprio faro del centrocampo.

