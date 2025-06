Il mercato entra nel vivo, la squadra campione d'Italia è vicina ad un nuovo colpo. Mentre si tentano di sbrogliare gli ultimi cavilli burocratici per la firma di De Bruyne, il Napoli si muove per chiudere altri trasferimenti .

Tra le richieste di Antonio Conte c'è quella di rinforzare pesantemente il reparto difensivo, il suo obiettivo sarebbe prelevare un difensore top da affiancare ad un altro giovane.

Il Napoli ha messo gli occhi su un difensore del Bologna, ecco di chi si tratta.

Napoli, acquisti dal Bologna per la difesa: vicino Beukema

Secondo l'esperto di calciomercato Nicolò Schira, il Napoli è fortemente interessato all'acquisto di Beukema. Il difensore rossoblu sarebbe orientato al trasferimento in casa Napoli, ha infatti già un accordo verbale con il club. Adesso Napoli e Beukema devono soltanto trovare una soluzione con il Bologna e il trasferimento sarà chiuso. Per lui pronto un contratto di livello.

Sam Beukema (ph. Image Sport)

Beukema al Napoli, quanto guadagnerà?

Nicolà Schira ha già rivelato i dettagli del contratto che il Napoli ha proposto a Beukema: per lui pronti ben 3 milioni annui fino al 2030. Il calciatore ha già accettato la proposta e il Napoli si sta organizzando per trattare con il Bologna. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra i club per definire se il trasferimento andrà in porto o meno.