Il calciomercato dell'estate bianconera è stato caratterizzato dalle cessioni di grandi talenti provenienti dal settore giovanile. La necessità della Juventus di fare cassa ha fatto sì che Giuntoli scegliesse di cedere i ragazzi cresciuti in casa, a garanzia di una plusvalenza maggiore.

Cristiano Giuntoli (ph. Image Sport)

Il grande rammarico

Tra i talenti ceduti in estate ci sono Nicolussi Caviglia, Soulè, Iling Junior, Barrenechea, Kaio Jorge, De Winter e Huijsen. Quest'ultimo, centrale di difesa classe 2005, è stato venduto al Bournemouth per una cifra di poco superiore ai 15 milioni di euro, più una percentuale sulla futura rivendita del 10%.

Nonostante lo spagnolo di origini olandesi avesse già fatto vedere le sue ampie doti tecniche e atletiche, la Juventus è sembrata sicura nella scelta di cederlo. In un' intervista rilasciata a Tuttosport, Huijsen ha dichiarato come durante la preparazione Giuntoli e Thiago Motta gli abbiano comunicato di volerlo vendere per esigenze di cassa e di trovarsi una sistemazione.

Dean Huijsen (ph. Image Sport)

L'esperienza al Bournemouth

Giunto in Inghilterra, nonostante la giovanissima età, Huijsen ha avuto un impatto devastante con la Premier League, collezionando 12 presenze condite anche da 2 gol. In più occasioni il difensore ha mostrato grandi abilità tecniche e soprattutto una forte personalità, caratteristiche che lo hanno messo nel mirino di mezza Europa.

Secondo il quotidiano spagnolo As, Il Real Madrid starebbe infatti pensando ad Huijsen per rinforzare il proprio reparto arretrato e vorrebbe tentare di acquistarlo già a gennaio, anticipando le potenziali concorrenti.

I rimpianti di Thiago Motta

Gli occhi delle big europee sul difensore spagnolo non posso che creare rammarico in chi, in questo momento, si ritrova con un disperato bisogno di difensori centrali, Thiago Motta.

Thiago Motta (ph. Image Sport)

Un giocatore come Huijsen, molto abile atleticamente, tecnicamente e nel giocare palla al piede come dimostrato con la Roma, avrebbe sicuramente trovato ampio spazio in questa Juventus e si sarebbe probabilmente imposto come sta facendo in Premier League.

La sensazione è che la Juventus abbia svenduto per una cifra irrisoria uno dei più grandi difensori emergenti del panorama europeo e questo deve essere un monito per una società che ambisce a costruire un progetto basato sui giovani di talento.

