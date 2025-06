Torino, Ngonge alternativa a Noslin: svelata l'offerta al Napoli

Il Torino comincia a muoversi sul mercato con l’obiettivo di rinforzare un attacco che nella scorsa stagione ha mostrato limiti evidenti, soprattutto dopo l’infortunio di Duván Zapata e l’assenza di rinforzi a gennaio. Il nuovo tecnico Marco Baroni ha indicato chiaramente le priorità, e il club granata sta cercando di accontentarlo ripartendo da volti noti al suo sistema di gioco.

Noslin priorità

In cima alla lista dei desideri c’è Tijjani Noslin, talento esploso sotto la guida di Baroni al Verona e poi seguito anche nella breve parentesi alla Lazio. Il feeling tra i due è noto e il tecnico salentino ha chiesto alla dirigenza di fare il possibile per riportarlo alle sue dipendenze. Tuttavia, la concorrenza è forte: il PSV Eindhoven è piombato con decisione sul giocatore e avrebbe già messo sul tavolo un’offerta più vantaggiosa per la Lazio rispetto a quella granata.

L'alternativa Ngonge

Il rischio che Noslin sfumi è concreto, ma il Torino non si farà trovare impreparato. Secondo Tuttosport, la società di Urbano Cairo ha già pronta un’alternativa altrettanto gradita a Baroni: Cyril Ngonge, altro talento belga che l’allenatore ha valorizzato proprio all’Hellas Verona, prima del trasferimento al Napoli. Già nel mercato di gennaio i granata avevano sondato il terreno, trovando però la porta chiusa da parte di Antonio Conte, che – dopo la partenza di Kvaratskhelia – aveva bloccato qualsiasi operazione in uscita.

Ngonge ha comunque contribuito alla cavalcata scudetto dei partenopei, seppur in un ruolo marginale: 18 presenze e pochi minuti effettivi, che non gli hanno consentito di esprimersi al meglio. Ora, con il Napoli pronto a una nuova rivoluzione tecnica, l’addio del classe 2000 sembra più che probabile. Il Torino è tornato alla carica, forte del legame tra Baroni e il giocatore, e dei primi dialoghi già avviati con la dirigenza azzurra.

L'offerta del Torino al Napoli

La formula preferita dal Torino è quella del prestito con diritto di riscatto, che consentirebbe al club di contenere l’impatto economico immediato, valutando con calma il rendimento dell’esterno belga. Il Napoli, dal canto suo, sembra disposto a trattare, consapevole che la prossima stagione difficilmente vedrà Ngonge protagonista nel progetto tecnico.

Con l’avvio del ritiro alle porte, il Torino vuole accelerare per regalare a Baroni un attaccante congeniale al suo sistema. Che sia Noslin o Ngonge, la certezza è che il tecnico vuole ricreare a Torino un asse offensivo già collaudato. E il club granata è pronto a soddisfarlo.