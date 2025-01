La prestazione di Firenze nella giornata di ieri ha fatto acquistare ancora più consapevolezza alla capolista Napoli; la vittoria per 0-3 della squadra di Antonio Conte ha dato un segnale forte, gli azzurri si giocheranno la conquista del campionato sino alle ultime giornate.

L'ex tecnico del Tottenham ha sbancato il Franchi sì con il solito modulo, ma trovando dei nuovissimi interpreti a causa di alcuni acciacchi fisici dei titolari. Che possa esserci uno scambio di gerarchie dopo questo match?

Conte

Napoli, adesso chi è il titolare?

E' saltato certamente all'occhio l'apporto che il brasiliano David Neres ha dato alla squadra ieri: non solo per il fantastico gol in solitaria che ha propiziato il momentaneo 0-1, ma anche per come col passare delle settimane sta entrando sempre più nei meccanismi degli azzurri.

Dall'altra parte c'è un non più titolarissimo Kvicha Kvaratskhelia; nelle ultime apparizioni Neres ha trovato più spazio anche a causa dell'infortunio del georgiano, ma adesso le cose sembrano essere cambiate.

Il paragone fra Kvaratskhelia e Neres

Se si paragonano le prestazioni delle due ali, si può notare che il georgiano ha contribuito a 5 reti e 3 assist in 15 giornate, mentre il brasiliano a 2 reti e 5 assist in appena 5 apparizioni dal primo minuto.

Questi sono numeri che potrebbero far riflettere Antonio Conte, che forse per il suo stile di gioco può aver trovato un giocatore che si adatta meglio, in confronto ad un calciatore come Kvara che fino all'anno scorso assieme ad Osimhen sembrava intoccabile.

David Neres (ph. Image Sport)

LEGGI ANCHE: Le pagelle di Fiorentina-Napoli 0-3: Neres immarcabile, disastro difensivo dei viola