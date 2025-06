Il calciomercato estivo del Milan entra nel vivo anche per quanto riguarda le fasce difensive. Se a sinistra si cerca un sostituto di Theo Hernandez in caso di cessione, a destra la situazione è già chiara: serve un nuovo titolare. Lo ha ribadito anche Massimiliano Allegri, che non considera né Alex Jimenez né Alexis Saelemaekers adatti per ricoprire quel ruolo nella sua idea tattica. Gli addii di due veterani come Kyle Walker e Alessandro Florenzi, inoltre, hanno lasciato un vuoto importante da colmare.

Milan su Dodo

In cima alla lista dei desideri del direttore sportivo Igli Tare, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, c’è Dodo, terzino brasiliano della Fiorentina. Un nome che non è nuovo tra gli addetti ai lavori, ma che ora torna di stretta attualità in casa rossonera, anche grazie alla “sponsorizzazione” di un’icona del ruolo come Cafu, che avrebbe suggerito di puntare sull’ex Shakhtar Donetsk.

Classe 1998, Dodo ha chiuso la sua stagione in maglia viola con 46 presenze complessive, condite da 6 assist. Nessun gol all’attivo, ma una continuità di rendimento che ha convinto lo staff tecnico milanista della bontà dell’investimento. Dodo è un terzino a tutta fascia, capace di garantire spinta, resistenza e buona applicazione tattica: caratteristiche fondamentali per il sistema che Allegri intende costruire, fondato su solidità ma anche sulla capacità di allargare il gioco sugli esterni.

Jonathan Ikoné e Dodò (ph. Depositphotos)

Il Milan segue da vicino la situazione contrattuale del brasiliano, che ha ancora diversi anni di contratto con la Fiorentina, ma che potrebbe essere ceduto per una cifra sostenibile, anche alla luce della volontà del giocatore di fare un salto di qualità verso una realtà che parteciperà alle coppe europee.

L'offerta alla Fiorentina

La valutazione di Dodo si aggira tra i 20 e i 25 milioni di euro, una cifra che il club rossonero potrebbe decidere di investire anche in funzione dell’età e del margine di crescita dell’ex Shakhtar. La priorità è chiara: Allegri vuole terzini di ruolo, affidabili e pronti da subito. E Dodo risponde perfettamente a questo identikit.

Nei piani del club rossonero, però, ci sarebbe anche la possibilità di imbastire uno scambio alla pari. Sul piatto potrebbe finire il nome di Alexis Saelemaekers, esterno offensivo che ha una valutazione simile, tornato dal prestito alla Roma. Il belga è un giocatore duttile, può giocare sia a destra che a sinistra e potrebbe interessare ai viola. L'ultima parola spetterà al club di Commisso, che dovrà decidere se puntare solo ad un conguaglio economico o se aprirà ad uno scambio.