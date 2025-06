La Juventus è attualmente impegnata nel mondiale per club e dovrà giocare giovedì 19 giugno contro l'Al-Ain. Nel mentre la società continua a guardarsi introno per costruire insieme a Tudor la squadra per la prossima stagione e per gli anni successivi. In particolare la questione attaccante si è fatta molto interessante nelle ultime ore.

Juventus, la cessione di Vlahovic finanzia il mercato

I bianconeri devono liberarsi dell'attaccante Vlahovic, dalla cui cessione arriverebbero fondi da reinvestire per il prossimo centravanti. Sul serbo ci sarebbe il Milan di Allegri, che ha bisogno di un'alternativa a Gimenez.I rossoneri starebbero valutando anche Retegui, e l'intenzione è quella di trovare un profilo che già conosca il massimo campionato italiano.

Giovedì scorso c'è stato il primo contatto fra diavolo e vecchia signora proprio per sondare le intenzioni della società piemontese in merito alla cessione di Vlahovic, obiettivo principale del Milan.

Il sogno Gyokeres è possibile?

Come riporta il Corriere dello Sport la Juventus avrebbe avviato una trattativa sia con l'entourage che con lo Sporting per Gyokeres. Il calciatore svedese sembrava essere destinato alla Premier League ma, con la rinuncia dell' Arsenal e l'allontanamento dal Manchester United, la Serie A potrebbe rappresentare quello step che il giocatore stesso cerca per approdare in un campionato più competitivo.

La società piemontese è pronta ad offrire 70 milioni complessivi a fronte però della richiesta più onerosa da parte della compagine portoghese di 70 milioni fissi più 10 di bonus. Per quanto riguarda invece Gyokeres c'è invece da dire che attualmente il suo ingaggio è di 7,5 milioni netti a stagione.

