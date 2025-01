Il Milan vince la Supercoppa, Paolo Esposito: "Castigato il piangina Inzaghi, Inter battibile"

Il Milan nella finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter ha vinto 3-2 in rimonta conquistando la sua 8° Supercoppa della sua storia con Sergio Conceicao che vince il suo primo trofeo da tecnico dei rossoneri. L'Inter era in vantaggio di due gol con le reti di Lautaro e Taremi tra fine primo ed inizio secondo tempo. Il Milan ha riaperto la gara al 52' grazie al gol su punizione di Theo Hernandez trovando poi la rete del pareggio all'80' con Pulisic con la rete decisiva arrivata al 90'+3 con Abraham. Intanto il giornalista e conduttore televisivo, Paolo Esposito, sui social ha commentato l'incredibile rimonta del Milan alimentando ulteriori speranze scudetto per il Napoli di Conte.

Barella Inter

Paolo Esposito, il suo commento sulla vittoria del Milan

"Il Milan, strappa la Supercoppa all'Inter. Vittoria meritata dei rossoneri per 2 a 3 . Il Milan, stasera in Arabia Saudita, con una caparbia rimonta, ha dimostrato che anche l'Inter è battibile! Castigati nel finale i neroazzurri, in primis i piangina Simone Inzaghi e Barella, che vorrebbero vincere tutto loro!".

Paolo Esposito sulle speranze scudetto per il Napoli

"E quindi, consiglio all'amico Antonio Conte e al suo Napoli, di crederci per vincere quest'anno, il 4° Scudetto della storia azzurra. Si può fare! Bisogna rafforzarsi con convinzione e decisione in questo mercato di Gennaio. A mio avviso, servono 4 giocatori. 2 esterni bassi , 1 a sinistra ed un altro a destra, un forte difensore centrale ed anche un centrocampista incontrista. E adesso, mettiamo nel mirino l'Hellas Verona, per restituirgli la sconfitta dell'andata e con robusti interessi!"