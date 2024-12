La stagione della Roma è fino a questo momento sicuramente travagliata, come attesta anche la classifica. I giallorossi occupano la decima casella con appena 19 punti. Tuttavia tra le note liete della stagione c'è sicuramente Alexis Saelemaekers, arrivato in estate nello scambio con il Milan che ha portato Tammy Abraham in rossonero.

L'impatto del belga, al rientro dall'infortunio, è stato decisivo come attestano le due reti messe a referto. La Roma vista l'importanza all'interno della squadra vorrebbe tenerlo e avrebbe proposto un calciatore al Milan, lo riporta Calciomercato.com.

La Roma vuole tenere Saelemaekers: ecco chi ha proposto al Milan

La Roma sa che Saelemaekers può diventare una garanzia anche per il futuro e per questo motivo sta pensando di proporre al Milan Bryan Cristante, in modo tale da non sborsare i 15-20 milioni chiesti dai rossoneri. Un ruolo fondamentale potrebbe averlo Riso, agente del calciatore ex Atalanta, il quale visto il poco spazio che sta avendo il proprio assistito starebbe cercando una nuova sistemazione.

Cristante Roma

La posizione del Milan

Il Milan però si legge, almeno per il momento, non sembra mostrare grande interesse per il centrocampista dei giallorossi, seppur essendo cresciuto nelle giovanili del club meneghino, sarebbe d'aiuto per una questione di liste.

