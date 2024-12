Bari-Spezia 2-0, decisiva la doppietta di Falletti al San Nicola

Bari-Spezia, i pugliesi chiudono il 2024 con una vittoria. Davanti a 16.147 spettatori i biancorossi di Moreno Longo chiudono l'anno solare con una vittoria davanti al proprio pubblico e lo fanno giocando un'ottima gara battendo lo Spezia, terzo in classifica. Nel primo tempo i pugliesi partono subito forte con una conclusione alta di Benali ma i biancorossi sbloccano il match al 42' con un calcio di rigore trasformato da Falletti. Nella ripresa lo Spezia al 3' si rende pericoloso con un nulla di fatto, all' 8' gol annullato a Dorval per un fuorigioco precedente di Lasagna, i pugliesi raddoppiano al 12' con Falletti. Dopo il raddoppio lo Spezia spinge per riaprire la gara ma i pugliesi si chiudono bene senza avvertire grossi problemi alla porta difesa da Radunovic e dopo 6' di recupero termina il match con il Bari che ritorna alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive. In classifica il Bari sale a 27 punti salendo al 6° posto; lo Spezia resta fermo a 38 punti al 3° posto. Il campionato di Serie B ritornerà dopo la sosta domenica 12 gennaio con il Bari impegnato in trasferta contro la Reggiana (alle 15); lo Spezia, invece, ospiterà la Juve Stabia (alle 15).

Tabellino Bari-Spezia 2-0

BARI (3-5-2): Radunovic, Mantovani, Simic, Obaretin, Oliveri, Lella (43' s.t Bellomo), Benali (45'+4 Saco), Maita, Dorval (45'+4 Favasuli), Falletti (28' s.t Novakovich), Lasagna (43' s.t Bellomo). All. Longo.

A disp.: Pissardo, Matino, Novakovich (28' s.t Falletti), Bellomo (43' s.t Lella), Maiello, Manzari, Sibilli (43' s.t Lasagna), Vicari, Favasuli (45'+4 Dorval), Saco (45'+4 Benali).

SPEZIA (3-5-2): Gori; Wisniewski, Mateju, Bertola; Elia (14' s.t Nagy), Cassata (14' s.t Degli Innocenti), S. Esposito, Cassata, Bandinelli (20' s.t Candelari), Aurelio (39' s.t Reca); Soleri (20' s.t Falcinelli), F. Esposito. All. D' Angelo.

A disp.: Sarr, Mascardi, Ferrer, Degli Innocenti (14' s.t Cassata), Nagy (14' s.t Elia), Falcinelli (20' s.t Falcinelli), Reca (39' s.t Aurelio), Colak, Candelari (20' s.t Bandinelli), Benvenuto, Giorgeschi, Djankpata.

ARBITRO: Luca Pairetto della sezione di Nichelino (Fontemurato e Bitonti). IV uomo: Castellone. VAR ed AVAR: Chiffi e Volpi

MARCATORI: 42' p.t Falletti rig. (B), 12' s.t Falletti (B)

NOTE: Ammoniti: S. Esposito, Cassata (S); Falletti, Obaretin, Radunovic (B)

16.147 spettatori (7.154 abbonati; 196 tifosi ospiti)



RECUPERO: 2' p.t; 6' s.t

Bari-Spezia, la cronaca del secondo tempo

45'+6- Triplice fischio dell'arbitro Pairetto, termina il match del San Nicola

45'+4- DOPPIO CAMBIO BARI- Entrano Favasuli e Saco per Dorval e Benali

45'+4- F. Esposito calcia fuori

45'+3- Cross di Reca dalla sinistra, blocca Radunovic

45'- 6' minuti di recupero

44'- Palla al centro di Bellomo con Wisniewski che rischia l'autogol

43'- DOPPIO CAMBIO BARI- Entrano Sibilli e Bellomo per Lasagna e Lella

42'- Ci prova lo Spezia con Candelari, palla fuori

41'- Conclusione alta di Maita

39'- CAMBIO SPEZIA- Entra Reca per Aurelio

38'- Bari vicino al terzo gol con Dorval che calcia in porta, respinge Gori

35'- Spezia vicino al gol con F. Esposito che colpisce il palo

32'- Si riaffaccia in avanti lo Spezia ma il Bari si difende bene

28'- CAMBIO BARI- Entra Novakovich per Falletti

25'- Angolo per il Bari da sinistra

20' DOPPIO CAMBIO SPEZIA- Entrano Falcinelli e Candelari per Soleri e Bandinelli

17'- Spezia vicino al gol ma Radunovic salva i padroni di casa

16'- Giallo per Radunovic

14'- DOPPIO CAMBIO SPEZIA- Entrano Degli Innocenti e Nagy per Cassata e Elia

12'- GOL BARI- I pugliesi raddoppiano con Falletti, è doppietta per l'uruguayano

9'- Ammonito Cassata

8'- Gol annullato al Bari a Dorval per un fuorigioco precedente di Lasagna

3'- Spezia pericoloso ma c'è fallo in attacco, calcio di punizione per il Bari

1'- L'arbitro Pairetto da il via alla ripresa

Bari-Spezia, la cronaca del primo tempo

45'+2- Termina il primo tempo del San Nicola

45'+2- S. Esposito su punizione calcia alto

45'- 2 minuti di recupero. Ammonito Obaretin

42'- GOAL BARI- Falletti trasforma dal dischetto, pugliesi in vantaggio

40'- Rigore per il Bari, leggerezza difensiva dello Spezia con il portiere Gori che colpisce Lasagna, l'arbitro Pairetto fischia il penalty

36'- Corner dalla destra per lo Spezia, secondo del match per gli ospiti

34'- Ammonito Falletti

32'- Spinge il Bari in questa fase di gara, i pugliesi guadagnano un nuovo corner

31'- Bella conclusione di Falletti, Gori respinge in corner

30'- Cross dalla destra di Elia per Aurelio che calcia alto

28'- Falletti serve a rimorchio Oliveri ma quest'ultimo calcia fuori

27'- Primo angolo del match per il Bari, calciato male da Falletti

25'- F. Esposito ci prova da fuori area, respinge Radunovic

23'- Cassata crossa al centro dell'area per F. Esposito ma la conclusione dell'attaccante dei liguri è debole

22'- Primo corner della partita, è dello Spezia

20'- Occasione per il Bari con Dorval che calcia al volo in porta ma Gori respinge

18'- Giallo per S. Esposito per fallo su Maita

12'- Si fa vedere lo Spezia per la prima volta con un colpo di testa di F. Esposito ma la palla si spegne sul fondo

10'- Bel lancio di Falletti che vede il taglio di Lella ma si alza la bandierina dell'assistente, è fuorigioco

5'- Contropiede del Bari condotto da Lasagna che serve Dorval sull'out di sinistra ma il laterale biancorosso sbaglia il passaggio

1'- Pronti via e il Bari si rende subito pericoloso con Benali ma la conclusione del centrocampista libico termina alta

1'- L'arbitro Pairetto da il via al match

Bari-Spezia, le formazioni ufficiali

BARI (3-5-2): Radunovic, Mantovani, Simic, Obaretin, Oliveri, Lella, Benali, Maita (c), Dorval, Falletti, Lasagna. All. Longo.

SPEZIA (3-5-2): Gori; Wisniewski, Mateju, Bertola; Elia, Cassata, S. Esposito, Cassata, Bandinelli, Aurelio; Soleri, F. Esposito. All. D' Angelo.

Bari-Spezia, si gioca la prima giornata di ritorno del campionato cadetto. Allo stadio “San Nicola”, alle ore 15, si disputerà il match Bari-Spezia, valido per la 20^ giornata del campionato di Serie B. Il Bari è ottavo in classifica con 24 punti (5 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte) ma viene da ben tre sconfitte consecutive contro Pisa (2-0), Sudtirol (0-1) e Palermo (1-0). Lo Spezia, invece, è terzo con 38 punti (10 vittorie, 8 pareggi e 1 sconfitta) e nell'ultimo turno ha pareggiato al “Picco” contro il Mantova 1-1. Bari-Spezia sarà diretta dal signor Luca Pairetto della sezione di Nichelino, coaudiuvato da Fontemurato e Bitonti, mentre il quarto uomo sarà Castellone. VAR ed AVAR saranno rispettivamente Chiffi e Volpi. Noi de Il Pallone Gonfiato seguiremo il match dal San Nicola e vi faremo compagnia con la diretta testuale del match.

Andrija Novakovich (ph. Image Sport)

Bari-Spezia, le probabili formazioni

QUI BARI- Mister Moreno Longo si affiderà al consueto 3-5-2 con Radunovic in porta; i tre difensori saranno Obaretin, Vicari e Mantovani; sugli esterni agiranno Favasuli e Dorval con Maita, Benali e Lella in mezzo al campo; i due attaccanti saranno Lasagna e Novakovich.

QUI SPEZIA- Luca D'Angelo risponderà con il 3-5-2 con Gori tra i pali; i tre difensori saranno Mateju, Wisniewski e Bertola; a centrocampo spazio per Elia, Cassata, S. Esposito, Degli Innocenti ed Aurelio; la coppia d'attacco sarà formata da P. Esposito e Falcinelli.

BARI (3-5-2): Radunovic; Obaretin, Vicari, Mantovani; Favasuli, Maita, Benali, Lella, Dorval; Lasagna, Novakovich. All. Longo

SPEZIA (3-5-2): Gori; Mateju, Wisniewski, Bertola; Elia, Cassata, Esposito S., Degli Innocenti, Aurelio; Esposito P., Falcinelli. All. D’Angelo