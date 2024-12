La Juventus e Danilo, sembrano ormai essere giunti ai saluti finali. Il capitano bianconero è stato messo definitivamente alla porta dalla società, intenzionata a risparmiare i 2 milioni che avrebbe dovuto riconoscere al brasiliano sino al termine della stagione.

Danilo (ph. Image Sport)

I pro

Sicuramente l'ex Real Madrid sta vivendo una stagione complicata, in cui è arrivato ad essere ai margini del progetto della Juventus. Dopo anni di grandi prestazioni, Danilo, complici anche i suoi 33 anni, ha riscontrato una stagione colma di difficoltà.

Arrivato a Torino in ritardo di condizione al termine della Coppa America, il difensore ha dovuto adattarsi alle richieste di Thiago Motta ed alla sua difesa a 4. Dopo anni in cui sembrava aver trovato la propria dimensione come braccetto di destra in un reparto a 3, questo cambiamento sembra averlo penalizzato.

Non a caso, la squadra che maggiormente si è interessata alla sua acquisizione è il Napoli, che con Antonio Conte utilizza la difesa a 3. La cessione del brasiliano al club partenopeo avverrebbe quasi sicuramente senza grossi costi di cartellino, ma permetterebbe ai bianconeri di risparmiare il pagamento di 6 mesi di ingaggio.

Danilo (ph. Image Sport)

I contro

La Juventus si ritrova, al momento, con i soli Danilo, Gatti e Kalulu a poter ricoprire la posizione di centrale di difesa. A confermare l'emergenza è stata la partita di Coppa Italia contro il Cagliari, che ha visto Thiago Motta schierare Locatelli da centrale, ruolo del tutto inedito per lui.

In un frangente in cui la necessità sembra essere quella di aumentare numericamente il proprio pacchetto arretrato, la cessione gratuita di Danilo, che garantisce copertura in tutti i ruoli difensivi, sembra essere una mossa azzardata. Con il suo addio, la Juventus avrà infatti bisogno di almeno altri due o tre rinforzi, per compensare anche gli infortuni di Bremer e Cabal.

Il brasiliano garantiva inoltre la leadership e l'esperienza che in questo momento alla giovane compagine bianconera sta mancando, una presenza in spogliatoio in grado di fornire consigli utili e di caricare i compagni, un capitano carismatico. La foto con lui postata su Instagram da Yildiz è l'ennesima conferma che la squadra è dalla parte del capitano e non vorrebbe un suo addio.

Danilo, Kean e Morata (ph. Image Sport)

Nonostante alcune prestazioni non alla sua altezza, in stagione Danilo ha anche dimostrato di poter ancora essere quel giocatore che è stato per lungo tempo, come fatto vedere nella fantastica gara interna contro il Manchester City.

Il grosso rischio che corre la Juventus nel liberarsi gratuitamente di Danilo è quello di privarsi di una figura importante sia numericamente che nello spogliatoio e che inoltre possa andare a rafforzare sensibilmente una diretta concorrente come il Napoli.

Un altro aspetto che i bianconeri dovrebbero analizzare riguarda i potenziali nuovi arrivi, che potrebbero, come Antonio Silva, essere figure dall'ottima prospettiva futura, ma magari non in grado di adattarsi fin da subito al campionato italiano.

LEGGI ANCHE: I numeri parlano chiaro: il miglior centrocampista della Serie A è lui