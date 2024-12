L'Atalanta di Gasperini non si ferma più, i nerazzurri mettono ko anche il Milan di Fonseca e infilano la nona vittoria consecutiva, eguagliando il proprio record in Serie A (tra febbraio e luglio 2020), lo ricorda OptaPaolo. Gli orobici sono ormai una realtà del nostro calcio e non solo, i tifosi sono in visibilio e sognano il tricolore. Tra i protagonisti del match c'è sicuramente Charles De Ketelaere, il grande ex di giornata, che ha sbloccato la partita con un gol tanto bello, seppur discusso dal tecnico dei rossoneri.

Questa rete ha il sapore di rivincita per il belga, che da quando veste la maglia dell'Atalanta ha cambiato marcia, mostrando a tutti il suo incredibile talento.

De Keteleare da record: solo Salah e Palmer hanno fatto meglio nel 2024

Il classe 2001 arrivato a Milano nell'estate del 2022, ma in rossonero non ha inciso come ci si aspettava, ed è stato “bollato” come un calciatore non ancora pronto, ma la realtà è che il campo ha detto e sta dicendo tutt'altro. La saggia guida di Gasperini ha consegnato alla Serie A un giocatore di livello assoluto. Tanto che nel 2024 solamente due giocatori hanno fatto meglio.

De Ketelaere Atalanta

Infatti Charles De Ketelaere è solo uno dei tre calciatori ad aver segnato almeno 15 gol e fornito 15 assist (15 reti e 16 assist) nel 2024 nei top cinque campionati europei in tutte le competizioni, assieme a Salah (24 gol e 18 assist) e Cole Palmer (26-15). Ne consegue che questi due top player sono gli unici calciatori più decisivi del numero 17 dell'Atalanta.

De Ketelaere i numeri in questa stagione

Il rendimento di questa stagione è di per sè emblematico del valore del giocatore: 2 gol e 4 assist in Champions oltre a 3 gol e 5 assist in campionato. Gran parte delle azioni della Dea passa dai suoi piedi. E' diventato un calciatore centrale e determinante e con il gol di ieri, si è preso una bella rivincita.

