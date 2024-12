Dopo il danno anche la beffa per il Milan, sconfitto a Bergamo dall'Atalanta e che perde per infortunio uno dei suoi giocatori chiave: Christian Pulisic, uscito al 38' per un indurimento al polpaccio. Le sue condizioni mettono sicuramente apprensione a Fonseca e i suoi. A riguardo prova a fornire maggiori delucidazioni Calciomercato.com.

Pulisic, condizioni e quando ritorna

Si legge che il talentuoso esterno americano salterà sicuramente la gara di Champions League in programma il prossimo mercoledì contro la Stella Rossa a San Siro. Domani invece Pulisic effettuerà la risonanza magnetica per valutare nel dettaglio l'entità dell'infortunio.

Pulisic Milan

Tuttavia il polpaccio è una parte del corpo particolare e delicata, non è da escludere quindi che il quadro possa essere differente.

Pulisic, a rischio anche per il Genoa

Infatti, sempre secondo quanto si apprende dal noto sito citato precedentemente, Pulisic sarebbe a serio rischio anche per la sfida del prossimo 15 dicembre contro il Genoa di Patrick Vieira. La sua sarebbe certamente un'assenza pesante vista la rilevanza all'interno dello scacchiere di Fonseca e dell'economia della squadra.

L'esterno ex Chelsea e Borussia Dortmund ha messo fin qui a referto 7 gol stagionali, così distribuiti: 2 in Champions League (contro Liverpool e Slovan Bratislava) e 5 in campionato. E' chiaro quindi che l'auspicio in casa Milan sia quello di non perdere per troppo tempo il calciatore americano.

LEGGI ANCHE: Che rivincita per De Ketelaere, in gol contro il suo passato. Soltanto due top meglio di lui