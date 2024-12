La Juventus dopo il pareggio casalingo ottenuto in campionato con il Bologna per 2 a 2 si prepara alla prossima sfida in Champions League. A Torino arriva il Manchester City di Guardiola in piena emergenza a causa dei giocatori infortunati.

Buone notizie invece per Thiago Motta che recupera uomini fondamentali come ad esempio Douglas Luiz e Mckennie. Anche Andrea Cambiaso dovrebbe essere a disposizione almeno per la panchina. Le 2 squadre hanno gli stessi numeri di punti in classifica ovvero 8 e non stanno attraversando un grande momento sia di risultati che di forma.

Guardiola

Le probabili formazioni di Juventus e Manchester City, Motta recupera Cambiaso

Per la gara con il City, la Juventus cerca di tornare a vincere per avvicinarsi agli ottavi di Champions League. Contro gli inglesi Di Gregorio tornerà a difendere i pali mentre la coppia centrale difensiva sarà formata da Gatti e Kalulu.

Sulle corsie agiranno Savona e Danilo. A centrocampo Locatelli e Thuram con Vlahovic unica punta supportato da Conceicao, Yildiz e Koopmeiners. Guardiola è in piena emergenza tanti i giocatori fuori tra cui Rodri. De Bruyne a guidare gli assalti e Haaland alla ricerca delle reti qualificazione.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Danilo; Locatelli, Thuram; Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Akanji, Dias, Gvardiol; De Bruyne, Nunes, Bernardo Silva; Doku, Haaland, Grealish. All. Guardiola.

Douglas Luiz (ph. Image Sport)

Dove vedere Juventus-Manchester City in streaming

Il match tra la Juventus e il Manchester City si giocherà mercoledì 11 dicembre alle ore 21 a Torino. La gara sarà visibile solamente per gli abbonati a Amazon Prime Video, ci saranno collegamenti dallo stadio a partire dalle 20 e 30 dove potremmo ascoltare le prime sensazioni dei protagonisti.

Nel post gara verranno riviste le eventuali reti oltre ad analizzare gli episodi da moviola. Il City parte favorito nei confronti della Juventus e il risultato finale potrebbe essere un 2 a 0 o 3 a 1 per i campioni d'Europa in carica. Tra i possibili marcatori in casa bianconera ci saranno Valhovic e uno tra Koopmeiners o Yildiz.

