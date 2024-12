Parte oggi la sesta giornata della nuova Champions League. Sempre meno margine di errore e sempre più importante ogni dettaglio. Domani la Juventus di Thiago Motta, dopo il deludente pareggio con il Bologna, ospita il Manchester City di Pep Guardiola, reduce anch'esso da un pareggio per 2-2 in casa del Crystal Palace. Massimo Pavan, intervenuto sulla partita, ha messo in allerta i tifosi bianconeri.

Champions League: Thiago Motta sfida il gigante Pep Guardiola

Juventus contro Manchester City. L'apprendente Thiago Motta opposto al maestro Pep Guardiola. Vlahovic da un lato, Haaland dall'altro. La partita di Champions League si preannuncia ricca di sfide nella sfida. Due squadre che vivono periodi complicati, vogliose di uscirne con un risultato di prestigio. Una sfida anche all'insegna dei superstiti: saranno infatti molti gli assenti di lusso. Foden, Akè, Rodri e Kovacic da un lato. Nico Gonzales e Cambiaso (difficilmente recuperabile, ma non certamente tagliato fuori) dall'altro. Sarà probabilmente una partita più intensa che qualitativa, la classica di due squadre che non dispongono al momento di un gioco brillante, ma solo della voglia di fare bene. Per la Juv

Cambiaso Juventus (ph. Image Sport)

e si prospetta una sfida a mo' di Davide contro Golia: forse, però, questo è il periodo migliore in cui scegliere di affrontare i Citizens.

Juve-City: Pavan parla così alla vigilia della Champions League

Massimo Pavan si è espresso in questa maniera in vista di Juventus-City, quasi avvertendo i tifosi dei possibili scenari:

Con il City il rapporto non è alla pari. Se ai Citizens mancheranno diversi giocatori, la Juventus può provare a giocarsela. Servirebbe una grande prestazione in casa per caricare l'ambiente, purtroppo tra le mura amiche quest'anno non si sono viste grandissime partite fino ad ora. Servirebbe qualcosa da miccia per accendere tutto e tutti.

