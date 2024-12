Sono state ore a dir poco turbolente le ultime per l'Hellas Verona e per il suo allenatore Paolo Zanetti, dopo la cocente sconfitta per 1-4 contro l'Empoli in casa al Bentegodi nell'ultimo turno di campionato.

Questo è stato un risultato che, unito alle ultime uscite poco convincenti dei gialloblù, avevano fatto sorgere dei dubbi ai vertici massimi della dirigenza veronese, tanto da mettere in crisi la posizione in panchina dell'ex tecnico del Venezia.

Paolo Zanetti (ph. Image Sport)

Hellas Verona, ecco cosa era successo con Zanetti

Al termine del match contro i toscani, il DS della società Sean Sogliano aveva parlato ai microfoni di DAZN, sottolineando il fatto che c'era la necessità di procedere con alcune considerazioni sull'operato dell'italiano. Le sue parole:

Difficile da digerire una sconfitta come questa, avevamo aspettative di fare una partita completamente diversa. Anche oggi la squadra è uscita dalla partita nel primo tempo, poi anche i gol sono un po' strani: non si può dare colpa all'allenatore sul primo gol, ma la squadra non può uscire dal campo e non reagire nel modo giusto. Il nostro obiettivo è lottare con le nostre armi, non accetto che la squadra lotti meno delle altre

Hellas, Zanetti verso la permanenza in panchina

Nelle ultime ore erano stati fatti parecchi nomi per sostituire Zanetti, come per esempio Salvatore Bocchetti (citato anche dal DS veronese), e per lui si tratterebbe di un ritorno in terra veneta, o Paolo Sammarco.

Però, stando alle ultime indiscrezioni e come conferma anche il giornalista Gianluca Di Marzio, l'Hellas Verona continuerà il suo percorso con Paolo Zanetti, affidandogli ancora piena fiducia e totale controllo della squadra.

