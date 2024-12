E' in corso in questi minuti la sfida della 17esima giornata di Serie A fra Atalanta ed Empoli al Gewiss Stadium, che potrebbe valere la vetta solitaria per la squadra bergamasca in caso di vittoria, allungando a +2 sul Napoli di Conte.

Atalanta, infortunio per Retegui

Nel corso del primo tempo, esattamente intorno al 20esimo minuto, l'attaccante italiano Mateo Retegui si è accasciato al suolo dopo aver appoggiato male la gamba, con l'infortunio che sembra essere alla coscia sinistra.

Al suo posto è entrato Nicolò Zaniolo, con Gasperini che nemmeno alla metà del secondo tempo è stato costretto ad utilizzare uno slot per le sostituzioni. Sempre per quanto riguarda Retegui invece, dalle prime impressioni pare essere un problema all'altezza del retto femorale.

Mateo Retegui (ph. Image Sport)

Ecco come cambia l'Atalanta senza Retegui

Per la prima volta dopo un po' di tempo, Gasperini aveva riproposto questa sera il tridente naturale dell'Atalanta (composto da Retegui, Lookman e De Keteleare). Questa però per l'allenatore italiano sarà un assenza pesante.

Non solo per l'apporto offensivo che dava l'ex Genoa, ma anche e soprattutto perché il calendario dell'Atalanta diventa davvero difficile; difatti, a chiudere il 2024 ci sarà la trasferta contro la Lazio, mentre nel mese di gennaio dovrà affrontare Juventus, Napoli e Barcellona.

LEGGI ANCHE: Atalanta show al Gewiss: battuto 6-1 il Cesena. Ai quarti è sfida al Bologna