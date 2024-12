Atalanta show al Gewiss: battuto 6-1 il Cesena. Ai quarti è sfida al Bologna

E' una Atalanta schiacciasassi, a prescindere dalla competizione. Che sia campionato, Champions o Coppa Italia non fa alcuna differenza, la Dea continua a stupire i suoi tifosi e non solo. La squadra di Gasperini travolge con un perentorio 6-1 il Cesena, accedendo così ai quarti di finale della coppa nazionale.

Doppiette di Samardzic e De ketelaere

De Ketelaere Atalanta

Una vittoria roboante, firmata dalle doppiette di Lazar Samardzic e Charles De Ketelere e non solo. Gara decisa già nel primo tempo, dove i nerazzurri sono rientrati nello spogliatoio con il punteggio di 4-0. In rete anche Zappacosta, che apre le marcature e Brescianini per il provvisorio 5-0. Il gol della bandiera del Cesena viene siglata al 90' da Joseph Ceesay. Esordio tra i pali della Dea per il giovanissimo Francesco Rossi. Curiosità statistica: è il terzo match della stagione in cui la Dea realizza ben 6 reti: contro Young Boys (Champions) ed Hellas Verona (campionato).

Ai quarti c'è il Bologna

Vittoria che vale pertanto l'accesso ai quarti di finale del torneo, dove ad attendere in nerazzurri ci sarà il Bologna di Vincenzo Italiano, rinato dopo un inizio di stagione tutt'altro che esaltante. Gara secca che si disputerà al Dall'Ara il 5 febbraio.

LEGGI ANCHE: Un titolarissimo dell'Inter OUT per la sfida di Coppa Italia con l'Udinese. Chi al suo posto?