La Juventus di Thiago Motta torna vincere contro il Monza di Nesta. I bianconeri hanno la meglio sui brianzoli grazie alle reti di McKennie e Nico Gonzalez, che fissano il punteggio sul 1-2. Il Monza rimane fanalino di coda con 10 punti. La partita l'ha commentata lo stesso tecnico della Juventus ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue parole, raccolte da Tuttomercatoweb.

Nico e McKennie danno grandissima disponibilità anche nel giocare in ruoli diversi, lo fanno perfettamente perché sono giocatori di alto livello e con l'atteggiamento giusto. Per un allenatore è un piacere lavorare con giocatori così

Dipende dal momento e dall'avversario che affrontiamo. Nico Gonzalez lo può fare perfettamente, sa legare anche con i centrocampisti, è una posizione in cui ha già giocato. Sa giocare in ruoli diversi, ed è qualcosa di speciale, in allenamento sa giocare a uno o due tocchi e girarsi. In quella posizione lo vedo bene, ma lo deve essere anche il ragazzo. Lui è convinto di fare bene, sicuramente possiamo contarci