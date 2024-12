Al termine della sfida al Gewiss Stadium fra l'Atalanta di Giampiero Gasperini e l'Empoli di Roberto D'Aversa, che ha visto vittoriosa la squadra di casa per 3-2, ha parlato l'allenatore dei bergamaschi ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole:

Questa è una statistica, quando loro hanno fatto queste vittorie avevano 10 punti di vantaggio, qui invece 5/6 squadre sono tutte assieme lassù in classifica

Non sono tanto d'accordo, tutti assieme abbiamo fatto una gran partita. Sul primo gol guardavamo qualcuno sugli spalti che non so cosa stesse facendo, poi il rigore abbastanza discutibile col Var